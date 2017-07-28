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28 июля 2017 года 09:38
В паре EUR/RUB появились сигналы на снижение - TeleTrade
"Угроза снижения американской валюты возрастет при прохождении уровня 58,80 рублей вниз. Там проходит потенциальный уровень "шеи" фигуры "голова-плечи". При его пробое курс имеет шансы к снижению в район 56,70-56,80 рублей. В паре EUR/RUB тоже появились сигналы на снижение благодаря образованию дивергенции между пиками от 12 и 25 июля. Тренд на ускорение, который был начат в первых числах июня, сейчас проходит через уровень 68,70 рублей. В случае его прохождения возможен откат евро до уровня 67,30-67,50 рублей. Однако с большой вероятностью июль станет четвертым месяцем повышения единой европейской валюты", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.
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