Торги могут начаться вблизи отметок 1935-1940 пунктов ММВБ - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций демонстрирует восстановительный рост в конце недели. Одобрение законопроекта об ужесточении санкций в отношении России обеими Палатами американского Конгресса выступило в качестве основного сдерживающего динамику рынка фактора, способствовав снижению оценок RTS/Brent до ~20x (минимумы с апреля), против среднего в июле значения 21x. Таким образом, российский рынок демонстрирует отстающую динамику как относительно цен на нефть, так и большинства сопоставимых развивающихся рынков на фоне продолжающегося оттока капитала из биржевых фондов (ETF), что отражает направление движение иностранного капитала. Впрочем, поддержку рынку оказывают эффект реинвестирования дивидендов (до 3 августа на счета локальных инвесторов должно поступить еще суммарно около 128 млрд руб.), а также повышение рублевой стоимости Brent, вследствие невосприимчивости курса рубля к изменению стоимости нефти. Сегодня к открытию торгов сформировался слабо негативный внешний фон. Фьючерсы на американские индексы и цены на нефть Brent снижаются, что может привести к открытию сессии на 0,2-0,4% ниже вчерашних уровней закрытия, т.е. вблизи отметок 1935-1940 пунктов ММВБ", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.