Утренние прогнозы: рынок акций понизится

В пятницу аналитики прогнозируют отрицательное открытие рынка акций в России. Многие инвесторы могут закрыть "длинные" позиции перед выходными.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативное. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1940 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор может прикрыть образовавшийся на его графике днем ранее небольшой "гэп".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно некоторое "охлаждение" активности покупателей в секторе "голубых фишек" в соответствии с характером торгов на мировых рынках (включая нефтяной), оснований для сильных движений по российским фондовым индексам пока не наблюдается. Как сообщается, проект расширения санкций в отношение российских компаний передан на подпись президенту США, но влияние решения о расширении санкций (даже в случае скорого одобрения президентом) на рынок, по всей вероятности, будет ограниченным, поскольку является ожидаемым".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию торгов сформировался слабо негативный внешний фон. Фьючерсы на американские индексы и цены на нефть Brent снижаются, что может привести к открытию сессии на 0,2-0,4% ниже вчерашних уровней закрытия, т.е. вблизи отметок 1935-1940 пунктов ММВБ".

"Алор Брокер" (Кирилл Яковенко): "Многие российские инвесторы сегодня предпочтут закрыть "длинные" позиции перед выходными, индекс РТС может снизиться на 0,5-1%. Давление на рынки оказывают новый пакет санкций со стороны США и слабые показатели российской экономики. На динамику торгов могут повлиять данные по ВВП США, которые выходят в 15:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги ГМК "Норильский Никель", "Магнита", "Мегафона", "МТС" и "Сбербанка", которые пробивают локальные ценовые уровни сопротивления".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ситуация на внешних рынках преимущественно негативная. Снижаются сырьевые контракты, снижается большинство азиатских индексов. С другой стороны, нефть лишь незначительно отступала. Поэтому можно ждать, что российский рынок акций, который достаточно далёк от IT-технологий, откроется без существенной просадки".