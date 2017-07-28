Рынок рублевых корпоративных бондов в пятницу останется в боковике

Москва. 28 июля. Рынок рублевых корпоративных облигаций в пятницу останется в боковике, поскольку итоги заседания Банка России не должны преподнести сюрпризов (снижения ставки ЦБ РФ не ожидается); на мировых рынках наметилась коррекция вниз после успешной недели при сохранении нефтью достигнутого уровня $51 за баррель Brent, а фактором риска остаются ожидания введения США новых антироссийских санкций, полагают эксперты.

Накануне Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР; теперь документ будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Индексы в США накануне показали смешанную динамику: индекс Dow Jones обновил исторический максимум, другие индикаторы просели вслед за акциями американских высокотехнологичных компаний. В центре внимания инвесторов находится сезон корпоративной отчетности, достигший пика на этой неделе.

В пятницу снижаются фондовые индексы Азии, минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) за счет фиксации прибыли игроками после успешной недели.

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции) в июне вырос на 0,4% в годовом выражении. Показатель увеличился по итогам шестого месяца подряд, темпы роста не изменились с мая и совпали с ожиданиями аналитиков. Тем временем потребительские расходы в июне подскочили на 2,3% в годовом выражении, рекордными темпами за два года, а японская безработица неожиданно упала до 2,8% с 3,1% в мае, хотя ожидалось более умеренное снижение - до 3%.

Нефть утром в пятницу слабо дешевеет после роста накануне, однако цены остаются возле максимумов с начала лета, а неделя завершается рекордным повышением нефти за месяц (прирост составил порядка 7%).

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 9:36 МСК в пятницу составила $51,47 за баррель (-0,1% и +1% в четверг), сентябрьская цена WTI - $49,0 за баррель (-0,1% и +0,6% накануне).

Участники рынка оценивают сигналы повышения спроса на топливо в мире, и в особенности в США, и рассчитывают на выравнивание баланса спроса и предложения на рынке. Из отчета министерства энергетики США стало известно, что запасы нефти в стране упали на минувшей неделе до минимума с января, а резервы бензина являются минимальными в текущем году.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла более чем втрое по сравнению с предыдущим днем и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,203 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,987 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций показали смешанную и маловыразительную динамику, за исключением упавших бумаг МТС.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 июля по отношению к предыдущему торговому дню снизился на 0,07% и составил 105,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день просел всего на 0,04%, составив 519,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "МТС 001P-01" (-4,14%), "О1 Пропертиз Финанс-01" (-0,35%) и "Металлоинвест БО-08" (-0,25%), а в лидерах роста - "РЖД-23" (+0,39%), "ГТЛК-001Р-03" (+0,34%) и "Роснефть 001Р-02" (+0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Тюменьэнерго" объявило конкурс по выбору организаторов размещения выпуска облигаций объемом 25 млрд рублей. Начальная (максимальная) стоимость услуг организатора составляет 75 млн рублей, он должен оказать услуги, связанные с организацией выпуска облигаций и рейтинговым консультированием, а также услуги, связанные с организацией размещения облигаций. Срок подачи заявок на конкурс - до 15 августа. Подведение итогов планируется 13 сентября.

ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (Краснодарский край, находится под управлением ООО "Газметаллпроект" Льва Кветного) утвердило программу облигаций объемом до 10 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия программы также 10 лет. В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций завода на 3,6 млрд рублей.