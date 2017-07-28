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28 июля 2017 года 09:40

Dow Jones Industrial Average завершил сессию на рекордной в истории отметке

Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в четверг, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite понизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в пятницу.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в четверг и завершил сессию на рекордной в истории отметке, тогда как спад в секторе высокотехнологичных компаний привел к снижению индексов Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite.

Кроме того, в четверг из отчета Министерства труда США стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице на минувшей неделе выросло на 10 тыс., до 244 тыс., что примерно соответствует прогнозам рынка.

Показатель заявок держится близко к минимальным за несколько десятилетий уровням, что говорит о нежелании американских работодателей расставаться с сотрудниками из-за нехватки квалифицированных кадров.

Также рост индексов поддержало повышение нефтяных котировок до максимальных отметок за восемь недель. Акции ConocoPhillips подорожали на 2,2%, Anadarko Petroleum - на 4,8%.

Однако в центре внимания рынка находится сезон корпоративной отчетности, достигший пика на этой неделе.

Капитализация Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире соцсеть, подскочила на 2,9%. Прибыль компании во втором квартале подскочила на 71% благодаря росту доходов от рекламы, а число пользователей превысило 2 млрд человек.

Тем временем акции владельцы другой соцсети, Twitter Inc., упали на 14%. Компания не смогла увеличить число активных пользователей в прошлом квартале, что поставило под сомнение ее долгосрочные перспективы.

Чистый убыток Twitter составил $116 млн против убытка в $107 млн годом ранее. Выручка снизилась на 5%, до $574 млн, показатель превзошел ожидания рынка.

Телекоммуникационная компания Comcast отчиталась о лучших, чем ожидалось, показателях прибыли и выручки в минувшем квартале, и ее акции подорожали на 0,2%.

Другая компания из этой сферы, Verizon Communications Inc., увеличила капитализацию на 7,7%, также благодаря сильной отчетности. Прибыль компании в прошлом квартале взлетела более чем в пять раз, до $4,48 млрд, а выручка незначительно выросла, тогда как эксперты ожидали снижения показателя.

Цена акций владельца второго по величине платежного сервиса в мире MasterCard понизилась на 1,6%, несмотря на то, что прибыль компании в апреле-июне выросла до $1,18 млрд с $983 млн за тот же период годом ранее, а выручка подскочила на 13%, до $3,05 млрд. Показатели оказались лучше прогнозов.

Рыночная стоимость крупнейшей в мире службы экспресс-доставки UPS понизилась на 4%, хотя ее прибыль и выручка выросли во втором квартале.

Акции мирового лидера в производстве потребительских товаров Procter & Gamble Co. (P&G) поднялись на 1,6%.

Компания повысила чистую прибыль в апреле-июне до $2,22 млрд, или $0,82 на акцию, по сравнению с $1,95 млрд, или $0,69 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка в минувшем квартале составила $16,08 млрд, незначительно снизившись по сравнению с $16,1 млрд годом ранее.

Средний прогноз экспертов для этого показателя составлял $16,02 млрд.

По итогам всего 2017 фингода, завершившегося 30 июня, прибыль без учета разовых факторов P&G составила $3,92 на акцию, выручка - $65,1 млрд. Оба показателя превзошли консенсус-прогнозы.

Котировки бумаг крупных ИТ-компаний Alphabet, Amazon, Apple и Netflix снизились в четверг, максимальное падение продемонстрировали акции Netflix - на 3,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 27 июля повысился на 85,54 пункта (0,39%) и составил 21796,55 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,41 пункта (0,1%) - до 2475,42 пункта.

Nasdaq Composite потерял 40,56 пункта (0,63%) и составил 6382,12 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу после того, как накануне подешевели акции американских высокотехнологичных компаний.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,7% и свел на нет рост с начала недели.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,7%, более широкий индекс Topix - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,5%, южнокорейский KOSPI - 1,7%, индийский Sensex - 0,5%.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, китайский Shanghai Composite почти не изменился.

В четверг подешевели акции крупнейших ИТ-компаний США: бумаги Alphabet опустились на 1,4%, Amazon - на 0,7%, Apple - на 1,9%, Netflix - на 3,4%.

После закрытия рынка в Штатах Amazon обнародовала свою отчетность, которая оказалась худшее прогнозов рынка.

Максимальное падение среди азиатских ИТ-компаний в пятницу демонстрируют акции Samsung и Tencent, опускаясь на 4,5% и 1,2% соответственно.

Также эксперты отмечают, что снижение азиатских индексов в пятницу отчасти обусловлено тем, что инвесторы фиксируют прибыль после успешной недели.

Кроме того, рынок реагирует на статданные из Японии.

Как сообщалось, ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый центробанком страны - потребительские цены без учета свежих продуктов питания - в июне вырос на 0,4% в годовом выражении. Показатель увеличился по итогам шестого месяца подряд, темпы роста не изменились с мая и совпали с ожиданиями аналитиков.

Тем временем потребительские расходы в июне подскочили на 2,3% в годовом выражении, рекордными темпами за два года, а японская безработица неожиданно упала до 2,8% с 3,1% в мае, хотя ожидалось более умеренное снижение - до 3%.

Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в пятницу после роста накануне и завершает неделю рекордным повышением за месяц.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК уменьшилась на 13 центов (0,25%) - до $51,36 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на $0,14 (0,29%) - до $48,90 за баррель.

В четверг Brent подорожала на $0,52 (2,02%), до $1,49 за баррель, WTI - на $0,29 (0,59%), до $49,04 за баррель.

С начала недели обе марки выросли в цене примерно на 7%.

Участники рынка оценивают сигналы повышения спроса на топливо в мире, и в особенности в США, и рассчитывают на выравнивание баланса спроса и предложения на рынке.

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на минувшей неделе до минимума с января, а резервы бензина являются минимальными в текущем году.

При этом ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что спрос на бензин в июне стал рекордным для этого месяца более чем за десятилетие.

"Улучшение спроса на топливо помогает сокращать запасы, что стало основной причиной для существенного роста котировок на уходящей неделе, - говорит аналитик CMC Markets Рик Спунер. - Но проблема в том, что мы приближаемся к диапазону цен $50-55 за баррель, выше которого подняться будет сложно, поскольку при таких ценах высока вероятность увеличения добычи сланцевой нефти".


Опубликовано: /Финмаркет/
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