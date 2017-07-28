Открытие рынка акций ожидаем в районе 1940 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативное. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $51,4 за баррель, снижаясь после 4-дневного роста в преддверии приближающейся экспирации и связанного с ней перетока торговой активности в октябрьский контракт. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1940 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор может прикрыть образовавшийся на его графике днем ранее небольшой "гэп", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.