Возможно некоторое "охлаждение" активности покупателей в секторе "голубых фишек" - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно некоторое "охлаждение" активности покупателей в секторе "голубых фишек" в соответствии с характером торгов на мировых рынках (включая нефтяной), оснований для сильных движений по российским фондовым индексам пока не наблюдается. Как сообщается, проект расширения санкций в отношение российских компаний передан на подпись президенту США, но влияние решения о расширении санкций (даже в случае скорого одобрения президентом) на рынок, по всей вероятности, будет ограниченным, поскольку является ожидаемым. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 59.5 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.