Рубль понижается к доллару и растет к евро, следуя за динамикой на Forex

Москва. 27 июля. Доллар США повышается, евро снижается на "Московской бирже" в четверг; рубль растет к бивалютной корзине, следуя за динамикой основной валютной пары на Forex.

Курс доллара США составил 59,48 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,32 руб./EUR1, опустившись на 39,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 13,24 копейки - до 63,91 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и растет к евро, следуя за динамикой пары "евро-доллар" на мировом рынке. Основная валютная пара корректируется вниз после достижения максимумов с января 2015 года на решении ФРС США не менять размер процентной ставки. Поддержку рублю оказывают также цены на нефть, находящиеся на максимальном уровне с начала июня.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 0,59% - до $51,4 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,47% - до $48,98 за баррель.

Данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране до минимального с начала января уровня в 483,4 млн баррелей и об очередном снижении добычи повысили оптимизм инвесторов в отношении скорой ребалансировки рынка.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Брокер Открытие" Тимур Нигматуллин, укрепление доллара на Forex оказывает давление на котировки рубля, даже несмотря на продолжающийся рост цен на нефть. "На данный момент доллар повысился к корзине основных мировых валют примерно на 0,4%, но, если бы доллар на мировом рынке стагнировал, то рост нефтяных цен неизбежно бы привел к укреплению рубля. Не исключаю, что по итогам торгов четверга доллар в паре с рублем укрепится в пределах 0,2-0,4%", - прогнозирует аналитик.

"Российский рубль продолжает разнонаправленные движения в парах с иностранными валютами. Американская валюта под влиянием тех или иных факторов вернулась в прежний диапазон 59-60 руб./$1. При этом рублевая стоимость барреля сегодня составляет более 3 тысяч рублей за баррель. Это неплохо для бюджета, поэтому, пока черное золото остается относительно дорогим, стоимость американской валюты мало кого заинтересует", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 28 июля на 50 копеек, до 59,41 руб./$1, и опустил курс евро на 4,1 копейки, до 69,64 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 45,84 копейки по отношению к среде и составил 59,4511 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 39,08 копейки по отношению к 26 июля и составил 59,4584 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 231,064 млн, из которых $1 млрд 216,053 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 015,011 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 7,42 копейки к среде - до 69,6186 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга опустился на 8,72 копейки по отношению к 26 июля и составил 69,5903 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR526,486 млн, из которых EUR317,770 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR208,707 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного повысились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,26% годовых, ставка на семидневный срок - на 2 б.п., до 9,23% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 9,22% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 9,21% годовых, ставка на 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим днем - 9,07% годовых.

"Остаток налогового периода - уплата налога на прибыль - пройдет в пятницу и потребует около 260 млрд рублей. Такая сумма вряд ли окажет заметное влияние на денежный рынок, поэтому уровень ликвидности и ставки должны остаться без изменений в ближайшие дни ", - отмечает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.