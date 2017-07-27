Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за миром после заседания ФРС, фактором риска остались санкции США

Москва. 27 июля. Рынок акций РФ в четверг поднялся выше 1945 пунктов по индексу ММВБ на фоне роста мировых площадок, подогретых нейтральными итогами заседания Федрезерва США; сдерживающим "быков" фактором остались опасения введения новых антироссийских санкций со стороны США.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1945,12 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1030,95 пункта (+1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар подрос до 59,48 рубля (+0,08 рубля к уровню закрытия среды).

Глава сенатского комитета по международным отношениям США Боб Коркер заявил, что Сенат пришел к соглашению по законопроекту о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР и готов будет после голосования представить его на подпись президенту.

Министр экономики Германии Бригитте Циприс в четверг назвала неверным решение Вашингтона отойти от общей с ЕС линии по вопросу антироссийских санкций.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов считает, что об "ответных мерах" на законопроект США о расширении санкций в отношении России в Евросоюзе, очевидно, не будут говорить в практической плоскости до тех пор, пока этот законопроект не станет законом.

В росте в четверг лидировали рублевые акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,8% и +1,5% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,8%).

Акции "ФСК ЕЭС" подогрел отчет за первое полугодие по РСБУ - чистая прибыль компании выросла на 13,8% (до 18,6 млрд руб.), выручка увеличилась на 8% (до 92,8 млрд руб.).

Просели акции "Газпрома" (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,4% "префы"), и упали акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-5,7%, до 407,1 рубля) на фоне продажи крупного пакета (SPO) западным инвесторам по ценам ниже внутреннего рынка.

Как стало известно накануне вечером, компания Lagranolia Holdings Limited, входящая в группу "Сафмар", продает на рынке пакет из 24,66% акций "М.Видео", выкупленный у миноритарных акционеров в ходе оферты. Акции предложены посредством ускоренного формирования книги заявок для приобретения международными институциональными инвесторами за пределами США, а также среди квалифицированных институциональных инвесторов в рамках частного предложения на американском рынке. Книга заявок на акции "М.Видео" подписана по цене 405 рублей за бумагу.

Итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила базовую ставку в диапазоне 1-1,25% в соответствии с ожиданиями, поддержали рост на рынках. При этом Федрезерв заявил, что планирует начать сокращение портфеля активов, объем которого после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, "относительно скоро" вместо прежней формулировки "в этом году".

На решениях ФРС США выросли в четверг рынки Азии, в Европе настроения подавленные (FTSE, DAX просели на 0,1-0,8%), но продолжился подъем к новым максимумам рынка США (индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

В США число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 244 тыс. при прогнозах роста до 240 тыс.

Нефть в четверг обновила максимумы с начала июня на фоне данных о сокращении товарных запасов и объемов добычи в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $51,35 за баррель (+0,5% и +1,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $48,93 за баррель (+0,4% и +1,8% в среду).

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на 7,21 млн баррелей на минувшей неделе вместо прогнозировавшегося снижения на 3 млн баррелей. Кроме того, Минэнерго сообщило о снижении нефтедобычи на прошлой неделе на 19 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,41 млн б/с, и о повышении импорта нефти на 48 тыс. б/с.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, в четверг рынок акций продолжил умеренный рост вслед за остальными развивающимися рынками на фоне "голубиной" риторики ФРС США. Банковский регулятор США сохранил базовую ставку на уровне 1-1,25%, что было в целом ожидаемо, однако Федрезерв порадовал комментарием, что любые его дальнейшие действия (как повышение ставки, так и сокращение баланса) будут очень постепенными. Это снизило опасения чрезмерно агрессивной политики регулятора.

Также рынок акций РФ с запозданием отыгрывал ралли в нефтяных котировках с начала недели на фоне обещаний представителей ОПЕК продолжать сокращение добычи, а также отчета Минэнерго по запасам и добыче нефти. Добыча снизилась за неделю на 19 тыс. б/с, однако это только за счет Аляски - в основных 48 Штатах она выросла на 35 тыс. б/с, впервые с июля 2015 года превысив 9 млн б/с.

Одобрение в Конгрессе США законопроекта по ужесточению антироссийских санкций (вероятно, до конца июля Сенат тоже утвердит документ, и он окажется на столе у президента США) оказывает давление на российский рынок и ограничивает потенциал роста даже при остальных положительных драйверах.

По словам эксперта компании "Международный финансовый центр" Константина Жуковского, доллар США остается уязвимым после заседания ФРС, в котором рынки увидели "голубиные" намеки и неуверенность самого регулятора в уместности еще одного повышения ставки в текущем году. На фоне отсутствия внятных сигналов с сырьевых площадок текущая слабость доллара служит подспорьем для рубля, который в случае оживления "быков" по нефти воспользуется ситуацией.

Что касается заседания Банка России в пятницу, то широко ожидается, что, сославшись на неожиданный и резкий скачок инфляции в июне, регулятор сохранит статус-кво и не станет снижать ставку. В этом случае рубль получит умеренную поддержку, хотя в целом валюта вряд ли продемонстрирует заметную реакцию на вердикт ЦБ, даже если тот решится на снижение ставки.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, рынок акций подрос на фоне общего спроса на рисковые активы после довольно мягкого и осторожного тона заявлений Федрезерва США по итогам июльского заседания. Лучше рынка выглядели "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%) и акции Сбербанка.

Долю оптимизма на российский рынок также привносят ожидания бездействия Банка России на заседании в пятницу, однако основная поддержка приходит со стороны внешнего фона, где по-прежнему преобладают покупки. Если нефть Brent сможет подтвердить пробой уровня $51 за баррель и развить восходящий импульс, это станет дополнительным катализатором для отечественных индексов.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций вполне позитивно отреагировал на нефть выше $51 за баррель Brent и достаточно спокойный внешний фон. Основной движущей силой дня выступили бумаги Сбербанка, которые сделали заявку на возвращение в "бычий" тренд. Нефтяники весьма неохотно двигаются вверх, так как дорогая нефть может спровоцировать очередной виток потери дисциплины в ОПЕК и рост производства в странах, которые не подписали соглашение об ограничении добычи.

Поддержка 1920 пунктов по индексу ММВБ пока устояла и есть вероятность того, что рост рынка продолжится. Хотя некоторые ключевые бумаги остаются в депрессивном состоянии, как, например, "Роснефть" (MOEX: ROSN) и "Газпром" (MOEX: GAZP).

Рубль уже отыграл неприятные сюрпризы американских законодателей и вновь привязался к нефти. Впрочем, впереди заседание ЦБ РФ, от которого ждут информации для размышлений, но не решений по денежной политике. Намек на будущее снижение ставки может привлечь спекулянтов, но для более долгосрочных инвесторов сохранение ставки также будет позитивным, поскольку обеспечит высокую доходность рубля.

Аналитик УК "КапиталЪ" Оксана Мустяца ожидает, что в пятницу оптимизм в российских фондовых индексах может сойти на нет, поскольку котировки нефти марки Brent могут скорректироваться с достигнутого уровня $51 за баррель.

Давление на российский рынок окажут ожидания голосования по антироссийским санкциям в Сенате США, а также заседание ЦБ РФ. Как сообщил председатель сенатского комитета, Сенат может проголосовать по законопроекту до конца текущей недели. А ЦБ РФ, по прогнозам, оставит ключевую ставку неизменной.

Совокупность данных факторов может не позволить индексу ММВБ подняться выше отметки 1950 пунктов, для индекса РТС диапазон колебаний ограничится 1020-1030 пунктами.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в росте лидировали акции ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+9,4%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+8,6%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+5,5%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,3%), СК "Южурал-АСКО" (+2,5%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,4%).

Подешевели бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-7,3% и -2,8% "префы"), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-4,1%), банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-3,4%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-2,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,3%).

Группа НЛМК во II квартале 2017 года сократила EBITDA по МСФО на 2% по сравнению с аналогичным показателем кварталом ранее - до $603 млн, при прогнозах роста на 10% - до $637,5 млн. Компания объясняет снижение показателя EBITDA сужением спредов между ценами на металлопродукцию и сырье. За 6 месяцев текущего года показатель EBITDA вырос на 63% по сравнению с январем-июнем 2016 года - до $1,221 млрд.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,403 млрд руб. (из них 9,085 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).