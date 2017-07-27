Цены евробондов РФ повышаются на росте интереса к рисковым активам

Москва. 27 июля. Котировки большинства российских еврооблигаций в среду повышаются благодаря общему росту интереса инвесторов к риску после решения ФРС США оставить базовую ставку без изменений. Оптимизм на рынке поддерживается также ценами на нефть, находящимися на максимальных сначала лета уровнях.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК повысилась по отношению к закрытию 26 июля на 8 базисных пунктов и составила 120,22% от номинала, что соответствует доходности 2,16% годовых (снижение на 2 базисных пункта).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК понизилась относительно итогов 26 июля на 3 базисных пункта, составив 101,09% от номинала. Их доходность поднялась на 1 базисный пункт по отношению к предыдущему дню и составила 1,49% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций США сузился на 3 базисных пункта и составил 67 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 64 базисных пункта - до 113,81% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 4,93% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 51 базисный пункт - до 110,05% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,92% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году повысились в цене на 19 базисных пунктов - до 104,98% от номинала (доходность сократилась на 3 пункта - до 4,07% годовых), с погашением в 2023 году - на 28 базисных пунктов, до 107,26% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 3,37% годовых).

"На рынке наблюдается продолжение оптимизма, связанного с тем, что по итогам двухдневного заседания ФРС США оставила ставки неизменными с довольно мягкими комментариями. На этом фоне вырос аппетит к риску, что, помимо дорожающей уже несколько дней нефти, усилило интерес к российским бумагам. Традиционно наиболее значительный ценовой рост продемонстрировали наиболее "длинные" выпуски с погашением в 2042-2047 годах", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер сектора облигаций ФГ "БКС" Марат Сорокин.

Нефть эталонных марок повышается в ходе торгов в четверг, торгуясь на максимальном уровне с начала июня. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 МСК увеличилась на 0,45% - до $51,33 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,21% - до $48,85 за баррель.

Данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране до минимального с начала января уровня в 483,4 млн баррелей и об очередном снижении добычи повысили оптимизм инвесторов в отношении скорой ребалансировки рынка.