27 июля 2017 года 09:46
Утренние прогнозы: индексы способны еще подрасти
Эксперты полагают, что в четверг утром рынок акций РФ может открыться на положительной территории, хотя некоторое давление сохраняется.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1935 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор способен продолжить подъем".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно сохранение сравнительно оптимистичного настроя на рынке акций. Хотя повышение на рынке энергоносителей и приостановилось, цены на нефть Brent остаются заметно выше $50 за баррель, поддерживая интерес к российским бумагам. Комментарий по итогам заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, несмотря на обещание скорого начала "нормализации" баланса (точный срок может быть назван уже в сентябре), не вызвал негативной реакции на рынках в целом – ФРС по-прежнему обеспокоена слабой инфляцией, что подразумевает осторожность в сокращении мер монетарного стимулирования".
"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию торгов сформировался нейтральный внешний фон. Рост цен на нефть замедлился на подступах к отметке 51 доллар/баррель, а курс USD/RUB запоздало отреагировал на произошедшее закрепление Brent выше 50 и новый виток роста евро против доллара. На этом фоне сегодня мы видим предпосылки для заметного роста индекса РТС, а динамика индекса ММВБ может сдерживаться укреплением рубля. Таким образом, по итогам сессии мы видим потенциал для возврата к отметке 1950 пунктов ММВБ и 1040 пунктов РТС".
"Алор Брокер" (Кирилл Яковенко): "Несмотря на дорогую нефть и рост западных акций, отечественный фондовый рынок остается под давлением из-за нового пакета антироссийских санкций со стороны США. Сегодня индекс РТС может вырасти лишь в пределах 1%. На динамику торгов будут влиять данные по заказам на товары длительного пользования в США, которые выходят в 15:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "МТС" и "Магнита", по ним сформировался восходящий ценовой тренд, а их эмитенты ориентированы на внутренний спрос, что актуально в условиях санкций".
Опубликовано: /Финмаркет/
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