Рубль слегка понижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 27 июля. Доллар США и евро незначительно растут при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне немного дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,42-59,48 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,46 руб./$1 (+6,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 69,75 руб./EUR1 (+3,75 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 5,3 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 64,09 рубля.

Доллар при этом оказался на 44,47 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 6,84 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка отступает к доллару и евро в начале торгов четверга на фоне небольшого снижения цен на нефть после роста накануне до максимальных отметок с начала июня на данных о сокращении товарных запасов и объемов добычи в США. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшилась на 0,2% - до $51 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 0,21% - до $48,65 за баррель.

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на 7,21 млн баррелей на минувшей неделе вместо прогнозировавшегося снижения на 3 млн баррелей. Кроме того, Минэнерго сообщило о снижении нефтедобычи на прошлой неделе на 19 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,41 млн б/с, и о повышении импорта нефти на 48 тыс. б/с.