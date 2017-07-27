Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне корректирующейся вниз нефти

Москва. 27 июля. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне корректирующейся вниз нефти.

Курс доллара США составил 59,64 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,74 руб./EUR1, поднявшись на 2,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 14,35 копейки - до 64,18 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 28 июля на 50 копеек, до 59,41 руб./$1, и опустил курс евро на 4,1 копейки, до 69,64 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти после того, как накануне котировки "черного золота" выросли до максимальных отметок с начала июня на данных о сокращении товарных запасов и объемов добычи в США. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК уменьшилась на 0,9% - до $50,64 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 0,86% - до $48,33 за баррель.

Участники торгов продолжают опасаться влияния нового пакета антироссийских санкций на экономику страны и, кроме того, ожидают пятничного заседания ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки.

"Пара "доллар-рубль" торгуется в районе отметки 59,6 руб./$1 в условиях глобального ослабления доллара и позитивной динамики нефтяных котировок. Однако новости о возможном ужесточении санкций против Москвы оказывают давление на рубль. Политическая неопределенность, связанная с перспективой введения Вашингтоном очередной порции антироссийских санкций, продолжает тревожить игроков. Сенат должен принять соответствующий законопроект до конца недели, после чего документ отправится на подпись Дональду Трампу. Есть вероятность, что решение спровоцирует уход многих иностранных инвесторов с российского рынка. Чтобы нейтрализовать влияние фактора и стабилизировать курс, ЦБ РФ, скорее всего, не будет снижать процентную ставку на ближайшем заседании в пятницу", - подчеркивает руководитель дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг УБРиР Владимир Зотов.

"Рубль сдержанно реагирует на уже вполне реальную перспективу введения в действие нового пакета санкций со стороны США. Тем не менее, перечень ограничительных мер значительно мягче, поэтому прямого влияния на рубль они не оказывают. Рубль движется в рамках средней динамики высокодоходных валют, слабо отыгрывая повышение нефтяных цен. Судя по динамике рублевых активов, массового исхода нерезидентов с российских площадок пока также не наблюдается. Налоговый период практически завершил свое влияние на российскую валюту, однако появления поводов для снижения рубля в ближайшие дни не предвидится", - полагает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Общий оптимизм на рынке нефти помогает нацвалюте, но фундаментальная слабость рубля не дает поводов для роста. Фактически, без поддержки нефти и налогового периода российская валюта уже давно бы оказалась в районе 61-63 за доллар, где затем могла бы начаться консолидация, поскольку эти уровни являются комфортными для бюджета и большинства игроков и компаний. На следующей неделе есть риски серьезного ослабления, особенно если нефть не удержит свои позиции. Пока же волатильность будет небольшой, а рубль останется в пределах 59-60 к доллару", - считает начальник отдела брокерских операций АКБ "РосЕвроБанк" Евгений Волков.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного повысились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,26% годовых, ставка на семидневный срок - на 2 б.п., до 9,23% годовых. Ставки на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 9,22% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 9,21% годовых, ставка на 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим днем - 9,07% годовых.

"Остаток налогового периода - уплата налога на прибыль - пройдет в пятницу и потребует около 260 млрд рублей. Такая сумма вряд ли окажет заметное влияние на денежный рынок, поэтому уровень ликвидности и ставки должны остаться без изменений в ближайшие дни ", - отмечает В.Евстифеев.