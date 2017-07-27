Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, упали бумаги "М.Видео" на фоне SPO

Москва. 27 июля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос к 1940 пунктам по индексу ММВБ на фоне подъема мировых фондовых площадок после неизменности ставки Федрезерва США, стабилизации нефти и укрепления рубля, упали акции "М.Видео" на фоне продажи крупного пакета (SPO) западным инвесторам по ценам ниже внутреннего рынка.

К 11:05 МСК индекс ММВБ составил 1938,69 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1028,15 пункта (+0,7%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,6%.

Доллар стоит 59,4 рубля, что на 0,25 рубля ниже уровня среды на 18:50 МСК.

Глава сенатского комитета по международным отношениям США Боб Коркер заявил, что Сенат пришел к соглашению по законопроекту о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР и готов будет после голосования представить его на подпись президенту.

В росте утром в четверг лидируют рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3% и +4,2% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,6% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%).

Просели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Акции "М.Видео" (-5,3%, до 408,9 рубля) подешевели на фоне известий о проведении SPO на западных площадках по ценам ниже внутреннего рынка. Как стало известно накануне вечером, компания Lagranolia Holdings Limited, входящая в группу "Сафмар", продает на рынке пакет из 24,66% акций "М.Видео", выкупленный у миноритарных акционеров в ходе оферты. Акции будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок для приобретения международными институциональными инвесторами за пределами США, а также среди квалифицированных институциональных инвесторов в рамках частного предложения на американском рынке, говорится в сообщении "М.Видео". Книга заявок на акции "М.Видео" подписана по цене 405 рублей за бумагу, заявки по цене ниже этой удовлетворяться не будут, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Индексы в США в среду обновили максимумы благодаря хорошей корпоративной отчетности за прошедший квартал, а также подъему цен на нефть, медь и другие виды сырья.

Итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила базовую ставку в диапазоне 1-1,25% в соответствии с ожиданиями, также поддержали рост на рынках. При этом Федрезерв заявил, что планирует начать сокращение портфеля активов, объем которого после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, "относительно скоро" вместо прежней формулировки "в этом году".

Следом на решениях ФРС США выросли в четверг рынки Азии, в Европе настроения смешанные (FTSE, CAC 40, DAX изменились в пределах 0,4%), растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%). Золото подорожало до максимума за шесть недель на заявлениях ФРС, а доллар подешевел по отношению к большинству мировых валют.

Нефть в четверг стабилизировалась у максимумов с начала июня, достигнутых на данных о сокращении товарных запасов и объемов добычи в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:05 МСК в четверг составила $51,02 за баррель (-0,2% и +1,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $48,68 за баррель (-0,1% и +1,8% в среду).

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на 7,21 млн баррелей на минувшей неделе вместо прогнозировавшегося снижения на 3 млн баррелей. Кроме того, Минэнерго сообщило о снижении нефтедобычи на прошлой неделе на 19 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,41 млн б/с, и о повышении импорта нефти на 48 тыс. б/с.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", вопреки ожиданиям многих участников рынка, ужесточение американских санкций против России не испугало инвесторов. Более того, на фоне роста цен на нефть котировки российских компаний продолжают рост. В целом в ближайшие дни есть все шансы отыграть снижение, которое наблюдалось в российских акциях на прошлой неделе.

Постепенно оживает спрос на бумаги ритейлеров во главе с "Магнитом" (MOEX: MGNT), начали корректироваться вверх акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2%) после падения на фоне публикации на прошлой неделе слабых результатов за первое полугодие (за последние две недели снижение бумаг "Группы ЛСР" составило 13%).

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, угроза расширения и ужесточения санкций США против России нарастает, что нивелирует позитив от восстановления баланса нефтяного рынка и перспектив сохранения мягкой денежно-кредитной политики в США дольше, чем ожидали инвесторы. Сенат США проголосует по законопроекту о санкциях уже на этой неделе, после чего документ поступит на подпись президенту Д.Трампу. Кремль пока воздерживается от ответных действий до принятия закона, что сейчас выглядит вполне вероятным.

Инвесторы также надеются, что ЕС потребует и добьется смягчения законопроекта санкций против России, которые могут нанести ущерб компаниям и экономике Евросоюза, а также полагают, что США вряд ли захотят ставить под угрозу трансатлантическое партнерство.

Позитивным фактором для российского рынка акций выступает выросшая нефть на фоне сокращения запасов и добычи в США. ФРС по итогам заседания преподнесла приятный сюрприз, подчеркнув, что любые дальнейшие действия - повышение ставки и/или сокращение баланса - будут постепенными, что отчасти сняло неопределенность и опасения относительно агрессивности политики регулятора.

По оценке начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, заседание ФРС не смогло переломить тренд на ослабление доллара к мировым валютам (доллар находится на уровнях, близких к 13-месячному минимуму к корзине валют) после того, как регулятор сделал больший, чем раньше, акцент на слабой инфляции в США. Это заставило трейдеров поверить, что регулятор может отказаться от дополнительного повышения ставки в этом году.

Возможно, участники рынка выдают желаемое за действительное, так как ФРС вновь указала на скорое сокращение своего баланса и медленное ужесточение денежно-кредитной политики, однако новостного повода, который мог бы стать триггером для отскока доллара вверх, пока нет. Для евро вполне реальна перспектива достижения уровня $1,2, хотя это может стать мощным уровнем сопротивления для дальнейшего роста евровалюты на фоне вербальных интервенций европейских монетарных властей против дальнейшего подъема, угрожающего немецким экспортерам, на которых в значительной степени держится благополучие ЕС.

В условиях растущей нефти и угроз санкций против Венесуэлы строить апокалипсические прогнозы по рублю неправильно, тем более что угрозы курсу со стороны спроса на валюту от "Роснефти" (MOEX: ROSN) для финансирования зарубежных проектов нет. У "Роснефти" избыточная валютная ликвидность, которой хватает для запланированных инвестиций, а сама компания - один из крупнейших экспортеров России. Больший риск для рубля кроется в возможности сворачивания carry trade, особенно если в пятницу ЦБ РФ вдруг неожиданно снизит ключевую ставку, чего полностью нельзя исключать, хотя это и не базовый сценарий.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, мировые рынки продолжают подъем на фоне хороших корпоративных отчетов в США, подъема цен на нефть и решения ФРС повременить с повышением ставки в июле при соблюдении достаточно позитивных формулировок по экономическим перспективам США в коммюнике.

В частности, ФРС отметила продолжающееся улучшение состояния рынка труда и умеренный рост экономической активности, а также повышение потребительских расходов и вложений бизнеса в основной капитал. Кроме того, Федрезерв заявил, что отказ от политики реинвестирования полученных от погашения ценных бумаг доходов произойдет "относительно скоро", что ряд участников рынка трактовал как намек на возможность анонсирования начала разгрузки баланса уже на опорном заседании в сентябре.

Российский рынок акций в начале недели протестировал область поддержки вблизи 1915 пунктов по индексу ММВБ, рост цен на нефть и улучшение конъюнктуры на зарубежных площадках были проигнорированы из-за обсуждения в Конгрессе нового пакета антироссийских санкций и желания дождаться итогов заседания ФРС. Риски по санкциям выступили в качестве основного сдерживающего динамику рынка фактора, способствовав снижению оценок RTS/Brent до примерно 20x (минимумы с апреля) против среднего в июле значения 21x.

По итогам торгов в четверг аналитик ожидает возврата индекса ММВБ к отметке 1950 пунктов, индекса РТС - к 1040 пунктам.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подорожали бумаги СК "Южурал-АСКО" (+9,8%), "префы" "ТГК-2" (+5,6%), бумаги "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3,9%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3,2%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2,3%).

Подешевели бумаги "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-3%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:05 МСК составил 6,135 млрд руб. (из них 2,927 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).