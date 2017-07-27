Розничные и институциональные инвесторы распродавали российские акции, опасаясь новых санкций против РФ - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 26 июля 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

По итогам отчетной недели, как отмечают эксперты, розничные и институциональные инвесторы распродавали российские акции, опасаясь новых санкций против России со стороны США.

Между тем приток капитала в акции РФ через ETF продолжился и даже увеличился, составив с 20 по 26 июля $8 млн против $4 млн неделей ранее. Отток капитала из фондов, ориентированных на Россию, продолжил сокращаться: за отчетную неделю он составил $15 млн и вновь был полностью компенсирован притоком в фонды GEM (глобальные фонды, ориентированные на развивающиеся рынки) в объеме $23 млн. Таким образом, позитивный импульс укрепляется, что должно поддержать рынки в краткосрочной перспективе, считают эксперты.

"Парадоксально, но отношение глобальных инвесторов к России улучшилось, в то время как локальные инвесторы боялись как раз противоположной реакции. Мы ожидаем, что при условии отсутствия ответных мер на санкции США со стороны Москвы, которые могут напугать российских инвесторов еще сильнее, паника сойдет на нет в ближайшие дни", - говорится в обзоре.