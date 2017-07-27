Единая валюта сохраняет общий позитивный настрой - eToro

Американская валюта перешла к восстановлению против основных конкурентов после вчерашних распродаж, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Рынки, похоже, уже "переварили" итоги вчерашнего заседания Федрезерва, которое принесло доллару разочарование. На волне распродаж "американца" пара EUR/USD смогла не только "пробить" уровень 1,17, но и достичь максимумов января 2015 года на 1,1776. В условиях перекупленности единая валюта привлекла частичную фиксацию прибыли, но сохраняет общий позитивный настрой на ожиданиях начала сворачивания стимулов ЕЦБ и замедления темпов ужесточения ФРС США.

К ключевому отчету недели доллар подошел не в очень хорошем "расположении духа". Валюта остается уязвимой не только из-за некоторого смягчения риторики регулятора, но также на фоне неудач администрации Трампа. Участники рынка уже утратили веру в то, что американскому лидеру, который потерпел фиаско с законопроектом об отмене Obamacare, "по плечу" реализовать обещанные экономические преобразования, включая налоговую реформу и увеличение расходов на инфраструктуру. И этот долгосрочный фактор, играющий против валюты, будет оставаться "на сцене".

"Завтра Штаты опубликуют предварительную оценку темпов роста экономики во втором квартале. Если вспомнить историю с предыдущим кварталом, тогда первая оценка сильно отличалась от окончательной, которая составила 1,4%. Как ожидается, на этот раз ВВП в первом чтении отразит ускорение темпов роста до 2,6%. Если судить по противоречивым экономическим показателям, выходившим в последнее время, эти ожидания могут не оправдаться. Если так, доллар "накроет" новая волна продаж, которая будет носить еще более агрессивный характер, если разочарует показатель расходов на личное потребление. В случае с парой EUR/USD такой сценарий будет чреват прорывом следующей психологической отметки 1,18, которая расчистит путь к уровню 1,120", - заключает специалист eToro.