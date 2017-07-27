Фондовые индексы могут остаться в "плюсе" до конца торговой сессии четверга - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций может сохранить "плюс" до конца дня, хотя и сил развить наступление у "быков" пока нет. Долгосрочные прогнозы по нефти говорят о "закате века двигателя внутреннего сгорания". Впрочем, это ещё далёкое будущее, а на повестке дня стоят "высокий сезон", который сокращает запасы нефти, рост напряжённости в Венесуэле и американские санкции против этой страны", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.