Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1265-1248, уровни сопротивления – $1270-1280 - "Открытие Брокер"

Сегодня рынки драгоценных металлов показывают рост в результате "мягкого" решения заседания ФРС США, под влиянием которого курс доллара значительно ослабел, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. ФРС США не изменила диапазон процентных ставок, а также сообщила, что намерена начать сокращение объёма активов на балансе "достаточно скоро". Вместе с тем было указано на замедление темпов инфляции, что убедило участников рынка в постепенности повышения процентных ставок. В настоящее время ожидания повышения ставки сдвинулись на декабрь 2017 года. Запасы в золотых и серебряных ETF-фондах понизились. Основная часть притоков в ETF в июле поступает из США, Великобритании и Швейцарии. Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае понизились. Министерство торговли Индии рекомендовало снизить импортную пошлину на золото Минфину Индии, указав на падение дефицита торгового баланса. Цены на золото выросли до уровня $1270 под влиянием результатов заседания ФРС США, после чего откорректировались к уровню $1267. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1265-1248, уровни сопротивления – $1270-1280.