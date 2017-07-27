Ближе к закрытию фондовые индексы могут растерять часть позитива - ИК "ФИНАМ"

"На российском фондовом рынке в первой половине дня преобладали позитивные настроения. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока пытается удержать уровень поддержки вблизи отметки 1920 пунктов, но драйверов роста пока нет. Риски коррекции на развитых рынках тоже растут, поэтому рано или поздно индекс ММВБ может испытать ещё одну волну коррекции. Как только уровень 1920 пунктов будет пробит вниз, так сразу откроется дорога для дальнейшего снижения вплоть до отметки 1800 пунктов. Важных данных сегодня нет, поэтому до конца дня настроения инвесторов сильно не изменятся, хотя ближе к закрытию российские биржевые индексы могут растерять часть позитива", - указывает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.