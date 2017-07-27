Raiffeisenbank поднял рейтинг акций Яндекса до "держать" и оценку на 28%

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $26,7 до $34,1 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Сергея Либина.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "сокращать" до "держать".

"Повышение оценки связано с объединением сервисов "Яндекс.Такси" и Uber в России и нескольких соседних странах под управлением и контролем "Яндекса". По нашему мнению, это приведет к снижению конкуренции и, как следствие, более благоприятной динамике выручки и рентабельности", - говорится в обзоре.

Между тем, по оценкам С.Либина, это событие уже учтено в текущих котировках акций "Яндекса", которые выросли на 17% с момента объявления сделки.

Raiffeisenbank также ожидает сильных финансовых результатов "Яндекса" за II квартал 2017 года и не исключает возможности повышения годового прогноза роста выручки. При этом в обзоре отмечается, что поисковая доля "Яндекса" по-прежнему находится под давлением (54,3% в июне), поскольку Google еще не выпустила версию Chrome с возможностью выбора поисковой системы по умолчанию. По мнению С.Либина, "Яндексу" удастся стабилизировать поисковую долю только в 2018 году.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $31,3 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $31,84 за штуку.