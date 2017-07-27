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Главная / Мнения аналитиков / Новые санкции США, отток средств нерезидентов и сезонность не играют в пользу рубля - "Аналитика Онлайн"
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27 июля 2017 года 14:12
Новые санкции США, отток средств нерезидентов и сезонность не играют в пользу рубля - "Аналитика Онлайн"
"Курс доллара на ММВБ снизился в четверг до 59 рублей 40 копеек, евро упало до 69 рублей 60 копеек. Июль, скорее всего, мы закончим ниже 60 рублей за доллар. Однако в перспективы дальнейшего роста нефти сейчас верится довольно трудно, а это сейчас - единственный позитивный фактор для российской валюты. Новые санкции США, отток средств нерезидентов, сезонность не играют в пользу рубля. Так что мы по-прежнему будем держаться прогноза 62-63 рубля за доллар в перспективе текущего лета", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.
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27 июля 2017 года 19:34
Москва. 27 июля. Доллар США повышается, евро снижается на "Московской бирже" в четверг; рубль растет к бивалютной корзине, следуя за динамикой основной валютной пары на Forex. читать дальше
.27 июля 2017 года 19:20
Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за миром после заседания ФРС, фактором риска остались санкции США
Москва. 27 июля. Рынок акций РФ в четверг поднялся выше 1945 пунктов по индексу ММВБ на фоне роста мировых площадок, подогретых нейтральными итогами заседания Федрезерва США; сдерживающим "быков" фактором остались опасения введения новых антироссийских санкций со стороны США. читать дальше
.27 июля 2017 года 18:56
Москва. 27 июля. Котировки большинства российских еврооблигаций в среду повышаются благодаря общему росту интереса инвесторов к риску после решения ФРС США оставить базовую ставку без изменений. Оптимизм на рынке поддерживается также ценами на нефть, находящимися на максимальных сначала лета уровнях. читать дальше
.27 июля 2017 года 18:52
"Мы ожидаем, что в пятницу, 28 июля, оптимизм для российских фондовых индексов со стороны нефтяного рынка может сойти на нет – котировки нефти марки Brent могут скорректироваться с текущих уровней, превышающих $51 за баррель. Давление на российский рынок окажут как ожидание голосования по... читать дальше
.27 июля 2017 года 18:21
Розничные и институциональные инвесторы распродавали российские акции, опасаясь новых санкций против РФ - БКС
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 26 июля 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам отчетной недели, как... читать дальше
.27 июля 2017 года 17:57
В пятницу индекс ММВБ может повыситься до 1944 пунктов, индекс РТС - до 1044 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
"Индекс ММВБ в четверг находился в "зеленой" зоне на фоне новых максимумов индексов США: 21790 пунктов по DJIA и 2484 пункта по S&P. К 17:20 мск индекс ММВБ повышался до 1939,88 пункта (+0,35%), индекс РТС рос до 1028,34 пункта (+0,76%). В пятницу индекс ММВБ может повыситься до 1944 пунктов,... читать дальше
.27 июля 2017 года 17:31
"В четверг, 27 июля, российский рынок продолжает незначительно подрастать. ММВБ прибавляет 0,4%, в то время как РТС – 0,6% (за счет укрепления курса рубля на 0,2%). Безусловно, отечественные активы сегодня растут вслед за остальными развивающимися рынками, на фоне "голубиной" риторики ФРС на... читать дальше
.27 июля 2017 года 16:51
Американская валюта перешла к восстановлению против основных конкурентов после вчерашних распродаж, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки, похоже, уже "переварили" итоги вчерашнего заседания Федрезерва, которое принесло доллару... читать дальше
.27 июля 2017 года 16:18
"Российский рынок акций может сохранить "плюс" до конца дня, хотя и сил развить наступление у "быков" пока нет. Долгосрочные прогнозы по нефти говорят о "закате века двигателя внутреннего сгорания". Впрочем, это ещё далёкое будущее, а на повестке дня стоят "высокий сезон", который сокращает запасы... читать дальше
.27 июля 2017 года 15:41
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1265-1248, уровни сопротивления – $1270-1280 - "Открытие Брокер"
егодня рынки драгоценных металлов показывают рост в результате "мягкого" решения заседания ФРС США, под влиянием которого курс доллара значительно ослабел, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. ФРС США не изменила диапазон процентных ставок, а также сообщила, что... читать дальше
.27 июля 2017 года 15:35
Москва. 27 июля. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне корректирующейся вниз нефти. читать дальше
.27 июля 2017 года 15:09
"На российском фондовом рынке в первой половине дня преобладали позитивные настроения. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока пытается удержать уровень поддержки вблизи отметки 1920 пунктов, но драйверов роста пока нет. Риски коррекции на развитых рынках тоже растут,... читать дальше
.27 июля 2017 года 14:41
"Российская валюта с утра торгуется в районе отметки 59,40 руб./доллар в условиях глобального ослабления доллара и позитивной динамики нефтяных котировок. Однако новости о возможном ужесточении санкций против Москвы оказывают давление на рубль. "Черное золото" отреагировало ростом на сообщение... читать дальше
.27 июля 2017 года 13:45
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $26,7 до $34,1 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Сергея Либина. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "сокращать" до "держать". "Повышение оценки связано с объединением сервисов... читать дальше
.27 июля 2017 года 13:19
"Вчерашние аукционы оказались успешными: весь предложенный объем был реализован при незначительных ценовых дисконтах (5-7 б.п.) к уровням вторичного рынка, при этом спрос более чем в два раза превысил предложение. Таким образом, ставка Минфина на короткую дюрацию реализовалась. Больший интерес к... читать дальше
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