Нерезиденты не будут увеличивать позиции в ОФЗ - ЗАО "Райффайзенбанк"

"Вчерашние аукционы оказались успешными: весь предложенный объем был реализован при незначительных ценовых дисконтах (5-7 б.п.) к уровням вторичного рынка, при этом спрос более чем в два раза превысил предложение. Таким образом, ставка Минфина на короткую дюрацию реализовалась. Больший интерес к фиксированной ставке (ОФЗ 26214), чем к плавающей (ОФЗ 29012), может отражать наличие все еще высоких ожиданий у участников рынка по значительному снижению ключевой ставки в среднесрочной перспективе (в следующие 12-18М). Мы считаем, что угроза введения санкций может ограничить потенциал смягчения монетарной политики до конца года, из-за чего выпуски с плавающей ставкой принесут большую текущую доходность, чем классические бумаги. Кроме того, вероятно ослабление рубля, которому сейчас удается удерживаться около 60 руб./долл. исключительно благодаря восстановлению котировок нефти до 51 долл./барр. Brent, при этом рублевая цена поднялась выше 3000 руб./барр. Это обстоятельство, скорее всего, будет удерживать нерезидентов от увеличения позиции в ОФЗ", - отмечают специалисты ЗАО "Райффайзенбанк".