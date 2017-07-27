Не видим весомых причин для ухода USD/RUB ниже 59 в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

"Итоги заседания ФРС привели к резкому падению курса доллара на валютном рынке. Рубль не остался в стороне от этого глобального тренда. Кроме того, на позициях рубля благоприятно сказалась позитивная динамика в ценах на нефть. При этом мы не видим весомых причин того, почему USD/RUB может уйти ниже 59 рублей/доллар в краткосрочной перспективе", - отмечают специалисты Банка "Санкт-Петербург".