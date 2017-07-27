Citi поднял рейтинг ADR Норникеля до "покупать" и оценку на 6%

Citi повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $15,6 до $16,6 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $16,31 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14,44 за штуку.