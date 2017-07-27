Пока рубль останется в пределах 59-60 к доллару - РосЕвроБанк

"Стоимость нефти превысил $51 за баррель, а рубль не сильно укрепляется, находясь у отметки в 59,4 к доллару. Оптимизм на рынке нефти помогает нацвалюте, но фундаментальная слабость рубля не дает поводов для роста. Без поддержки нефти и налогового периода российская валюта уже давно бы оказалась в районе 61-63 за доллар, где затем должно начаться консолидация, поскольку эти уровни являются комфортными для бюджета и большинства игроков и компаний. На следующей неделе есть риски серьезного ослабления, особенно если нефть не удержит свои позиции. Пока же волатильность будет небольшой, а рубль останется в пределах 59-60 к доллару. Новые санкции уже заложены в стоимость нацвалюты, поэтому даже подписание "закона Трампов" не даст особых поводов для падения, хотя краткосрочное влияние вполне возможно. Тем не менее, в августе давление все же окажется достаточно сильным, чтобы заставить рубль двигаться к равновесному диапазону", - полагает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.