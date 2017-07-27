EUR/USD может остаться по итогам дня вблизи 1,177 - FxPro

"Сохранив ставку и пообещав "относительно скорое" начало сокращения баланса, FOMC усилил градус своей обеспокоенности инфляционными тенденциями. Это подтверждает обеспокоенность Йеллен замедляющейся инфляцией, которая в июле спровоцировала волну снижения и отняла у доллара 5%. Более широкий тренд с апреля снизил стоимость доллара на 11% к евро и на 7% по индексу USDX. Последний раз так интенсивно продавали доллар в начале 2008-го, когда ипотечный кризис в США не распространился в полной мере на весь остальной мир (согласно RSI на графиках недельных свечей). Политику Йеллен и Комитета понять несложно: снижение доллара вызовет рост импортных цен, поднимет котировки фондовых площадок и сырья, подстегнув инфляционные тренды. В немалой степени за негативной динамикой цен в США стоит ралли доллара, проходившее с октября 2016-го, в результате чего главный показатель инфляции в США - базовый ценовой индекс личных потребительских расходов - упал с 1,8% до 1,4% при целевых значениях в 2%. Волна продаж доллара вернула его к уровням до начала ралли в октябре прошлого года при здоровых показателях экономики в целом. Однако очевидно, что Комитет не спешит на этом останавливаться, явно настроившись разогнать инфляцию. Это всерьёз ставит под вопрос третье повышение в этом году. За прошедшие сутки вероятность сохранения ставок до конца года прибавила 4 проц. пункта - до 51,4%, согласно инструменту FedWatch от CME. И сегодня эта переоценка, вероятно, продолжится по мере отработки рынками вчерашней новости. Это означает сохранение импульса на спад доллара и возможность пары EUR/USD остаться по итогам дня вблизи 1,177", - комментирует ситуацию финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.