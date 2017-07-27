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Главная / Мнения аналитиков / На открытии возможен рост акций - ИК "Атон"
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27 июля 2017 года 09:58
На открытии возможен рост акций - ИК "Атон"
Аналитики ИК "Атон" прогнозируют, что в четверг российский рынок акций откроется небольшим повышением - около 0,5%.
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27 июля 2017 года 11:14
"Сохранив ставку и пообещав "относительно скорое" начало сокращения баланса, FOMC усилил градус своей обеспокоенности инфляционными тенденциями. Это подтверждает обеспокоенность Йеллен замедляющейся инфляцией, которая в июле спровоцировала волну снижения и отняла у доллара 5%. Более широкий тренд... читать дальше
.27 июля 2017 года 10:53
На горизонте ближайшего месяца валюты развивающихся стран, включая рубль, обещают пользоваться спросом - Росбанк
"Мировые валютные рынки входят в период августовского затишья в условиях отсутствия очевидной агрессии в риторике как ФРС, так и ЕЦБ и при отсутствии ясности в части реформ, которые могли бы ускорить рост американской экономики. Как следствие, на горизонте ближайшего месяца валюты развивающихся... читать дальше
.27 июля 2017 года 10:37
FTSE не будет вводить ограничений в индексах EM для неголосующих акций по итогам опроса - "ВТБ Капитал"
Индексный провайдер FTSE принял решение не вводить ограничений в индексах EM (развивающиеся рынки) для неголосующих акций по итогам опроса среди инвесторов, говорится в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Как отмечает эксперт, данное решение позитивно для привилегированных акций... читать дальше
.27 июля 2017 года 10:17
"Сегодня к открытию торгов сформировался нейтральный внешний фон. Рост цен на нефть замедлился на подступах к отметке 51 доллар/баррель, а курс USD/RUB запоздало отреагировал на произошедшее закрепление Brent выше 50 и новый виток роста евро против доллара. На этом фоне сегодня мы видим... читать дальше
.27 июля 2017 года 10:06
"Несмотря на дорогую нефть и рост западных акций, отечественный фондовый рынок остается под давлением из-за нового пакета антироссийских санкций со стороны США. Сегодня индекс РТС может вырасти лишь в пределах 1%. На динамику торгов будут влиять данные по заказам на товары длительного пользования... читать дальше
.27 июля 2017 года 09:53
"Из важных макроэкономических событий в четверг можно отметить традиционный отчёт по первичным обращениям за пособием по безработице и отчёт по заказам на товары длительного пользования в США. В остальном день будет насыщен корпоративной отчётностью, и вряд ли инвесторы будут обращать много... читать дальше
.27 июля 2017 года 09:50
Рынок акций США вырос в среду и обновил исторические максимумы. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.27 июля 2017 года 09:43
Можно рассчитывать на рост в направлении $54-54,50 и $52 за баррель Brent и WTI соответственно - TeleTrade
ечерние данные от Минэнерго США указали на снижение запасов нефти на 7,21 млн баррелей; на сокращение запасов бензина на 1,02 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,85 млн баррелей. После публикации этих данных эталонные марки Brent и WTI поднялись к уровням $51 и $49 за баррель... читать дальше
.27 июля 2017 года 09:36
На рынке "черного золота" по-прежнему преобладают оптимистичные настроения. Однако в среду котировки Brent решили "сделать паузу" и в течение дня демонстрировали небольшие коррективные сигналы, но удержались над уровнем 50 и к концу дня нашли в себе силы обосноваться на отметке 51. В моменте актив... читать дальше
.27 июля 2017 года 09:27
Если индекс ММВБ сможет удержаться хотя бы на текущих уровнях до конца месяца, рост будет продолжен и в августе - TeleTrade
"По итогам торгов среды индекс ММВБ укрепился до 1933,10 пунктов (0,49%), а индекс РТС поднялся к уровню 1020,60 пунктов (1,04%). Негатив от санкций был нивелирован ростом нефтяных котировок, хотя стоит отметить, что пока наш рынок не отыграл повышение нефти в полную силу. Вечерние данные от... читать дальше
.27 июля 2017 года 09:18
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $50,9 за... читать дальше
.27 июля 2017 года 09:10
егодня в начале торгов возможно сохранение сравнительно оптимистичного настроя на рынке акций, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Хотя повышение на рынке энергоносителей и приостановилось, цены на нефть Brent остаются заметно выше $50 за баррель, поддерживая интерес к российским... читать дальше
.27 июля 2017 года 09:02
"В среду цены на нефть отреагировали ощутимым ростом на выход недельного отчета по объемам запасов нефти в США от Управления по энергетической информации (EIA) при Министерстве энергетики США. Падение объемов запасов нефти в США за прошлую неделю превысило ожидания (-7,2 млн баррелей за неделю по... читать дальше
.26 июля 2017 года 19:36
Москва. 26 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль растет к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти. читать дальше
.26 июля 2017 года 19:14
Рынок акций РФ в среду превысил 1930 пунктов по индексу ММВБ, тема санкций США к РФ воспринята нейтрально
Москва. 26 июля. Рынок акций РФ в среду превысил 1930 пунктов по индексу ММВБ на фоне подъема мировых фондовых площадок и раллирующей нефти благодаря сокращению запасов в США, тема новых антироссийских санкций США была воспринята нейтрально; продолжилось ралли электросетевых компаний. читать дальше
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