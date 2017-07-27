Рубль может попытаться взять уровень 59 за доллар - "Открытие Брокер"

"Из важных макроэкономических событий в четверг можно отметить традиционный отчёт по первичным обращениям за пособием по безработице и отчёт по заказам на товары длительного пользования в США. В остальном день будет насыщен корпоративной отчётностью, и вряд ли инвесторы будут обращать много внимания на макроэкономику. Рост нефти до $51 за баррель обещает некоторую поддержку российским бумагам и рублю. Вполне вероятно, что отечественная валюта даже может попытаться взять уровень в 59 за доллар. Впрочем, в спокойный четверг всё может поменять политика. В прессу просочились слухи о том, что российская сторона готовит ответ на очередной пакет американских ограничительных мер", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.