.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок рублевых корпоративных бондов в четверг продолжит "топтание на месте"
.
ГЛАВНОЕ
Позитивные тенденции в экономике осенью продолжат усиливаться
Рост ВВП РФ во 2-м квартале ускорился до 2,7%. Инфляция движется к уровню 3,8% по итогам года. Позитивные тенденции в экономике осенью могут продолжить усиливаться, уверен глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин
 
Бизнесу определят обязательные платежи
Минфин совместно с Минэкономразвития разработали проект закона об обязательных платежах бизнеса - "О регулировании обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Документ подготовлен по поручению премьера Дмитрия...
 
Власти вернулись к идее регулирования оборота мобильников
Власти вернулись к идее регулирования оборота мобильных телефонов путем контроля их заводского кода (IMEI). Для этого, сообщает "Коммерсантъ", может быть создан реестр идентификационных номеров абонентского оборудования, который будет...
 
Злоупотребление влиянием на чиновника станет уголовно наказуемым
В Госдуме хотят ввести в Уголовный кодекс понятие "злоупотребление влиянием". Тот, кто за вознаграждение подтолкнет чиновника к принятию решения в интересах просителя, может быть наказан лишением свободы на срок до 3-х лет со штрафом в размере...
 
27 июля 2017 года 09:45

Рынок рублевых корпоративных бондов в четверг продолжит "топтание на месте"

Москва. 27 июля. Рынок рублевых корпоративных облигаций в четверг продолжит "топтание на месте" при низкой активности операций на фоне неизменности ставки Федрезерва США и ожиданий развязки ситуации с введением США новых антироссийских санкций, полагают эксперты.

Как заявил глава сенатского комитета по международным отношениям США Боб Коркер, Сенат пришел к соглашению по законопроекту о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР и готов будет после голосования представить его на подпись президенту.

Индексы в США в среду обновили максимумы благодаря хорошей корпоративной отчетности за прошедший квартал, а также подъему цен на нефть, медь и другие виды сырья.

Итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила базовую ставку в диапазоне 1-1,25% в соответствии с ожиданиями, также поддержали рост на рынках. При этом Федрезерв заявил, что планирует начать сокращение портфеля активов, объем которого после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, "относительно скоро" вместо прежней формулировки "в этом году".

Следом на решениях ФРС США растут в четверг рынки Азии, плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%). Золото подорожало до максимума за шесть недель на заявлениях ФРС, а доллар подешевел по отношению к большинству мировых валют.

Нефть в четверг стабилизировалась у максимумов с начала июня, достигнутых на данных о сокращении товарных запасов и объемов добычи в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 9:41 МСК в четверг составила $51,0 за баррель (-0,2% и +1,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $48,66 за баррель (-0,2% и +1,8% в среду).

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на 7,21 млн баррелей на минувшей неделе вместо прогнозировавшегося снижения на 3 млн баррелей. Кроме того, Минэнерго сообщило о снижении нефтедобычи на прошлой неделе на 19 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,41 млн б/с, и о повышении импорта нефти на 48 тыс. б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду осталась на уровне предыдущего дня и вновь оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,492 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,924 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций показали смешанную и маловыразительную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 июля не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день вырос всего на 0,03%, составив 519,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "О1 Пропертиз Финанс-01" (+0,26%), "ПКТ-02" (+0,25%) и "РЖД-17" (+0,19%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-17" (-0,3%), "Бинбанк БО-05" (-0,19%) и "Трансмашхолдинг ПБО-01" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) в среду полностью разместила биржевые облигации серий 001P-06 и 001Р-07 на общую сумму 266 млрд рублей. Сбор заявок на бонды серии 001P-06 объемом 90 млрд рублей и серии 001Р-07 на 176 млрд рублей прошел 21 июля. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена на уровне 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-7-го купонов. По выпускам предусмотрена оферта через 3,5 года. Купоны полугодовые. Срок обращения займов - 10 лет, облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 1,07 трлн рублей.

АО "Открытие холдинг" установило ставку 4-го купона биржевых облигаций серии БО-06 в размере 11,55% годовых. Размер выплаты по купону составит 28,8 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Бумаги объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 20 лет были размещены в октябре 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,94% годовых. Ставки 2-4-го купонов равнв значению ставки MosPrime Rate сроком 3 месяца плюс 2,35 процентного пункта. По облигациям выплачиваются квартальные купоны.

Абсолют-банк 15 августа проведет оферту по выкупу биржевых облигаций серии БО-05 объемом до 1 млрд рублей по цене 100% от номинала. Биржевые облигации 5-й серии объемом 5 млрд рублей банк разместил в апреле 2015 года, по выпуску 5-летних облигаций предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставка текущего купона - 10,5% годовых. В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций банка на 13,5 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 июля 2017 года 11:14
EUR/USD может остаться по итогам дня вблизи 1,177 - FxPro
"Сохранив ставку и пообещав "относительно скорое" начало сокращения баланса, FOMC усилил градус своей обеспокоенности инфляционными тенденциями. Это подтверждает обеспокоенность Йеллен замедляющейся инфляцией, которая в июле спровоцировала волну снижения и отняла у доллара 5%. Более широкий тренд...    читать дальше
.
27 июля 2017 года 10:53
На горизонте ближайшего месяца валюты развивающихся стран, включая рубль, обещают пользоваться спросом - Росбанк
"Мировые валютные рынки входят в период августовского затишья в условиях отсутствия очевидной агрессии в риторике как ФРС, так и ЕЦБ и при отсутствии ясности в части реформ, которые могли бы ускорить рост американской экономики. Как следствие, на горизонте ближайшего месяца валюты развивающихся...    читать дальше
.
27 июля 2017 года 10:37
FTSE не будет вводить ограничений в индексах EM для неголосующих акций по итогам опроса - "ВТБ Капитал"
Индексный провайдер FTSE принял решение не вводить ограничений в индексах EM (развивающиеся рынки) для неголосующих акций по итогам опроса среди инвесторов, говорится в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Как отмечает эксперт, данное решение позитивно для привилегированных акций...    читать дальше
.
27 июля 2017 года 10:17
Видим потенциал для возврата к отметке 1950 пунктов ММВБ и 1040 пунктов РТС - Промсвязьбанк
"Сегодня к открытию торгов сформировался нейтральный внешний фон. Рост цен на нефть замедлился на подступах к отметке 51 доллар/баррель, а курс USD/RUB запоздало отреагировал на произошедшее закрепление Brent выше 50 и новый виток роста евро против доллара. На этом фоне сегодня мы видим...    читать дальше
.
27 июля 2017 года 10:06
Сегодня индекс РТС может вырасти лишь в пределах 1% - Алор Брокер
"Несмотря на дорогую нефть и рост западных акций, отечественный фондовый рынок остается под давлением из-за нового пакета антироссийских санкций со стороны США. Сегодня индекс РТС может вырасти лишь в пределах 1%. На динамику торгов будут влиять данные по заказам на товары длительного пользования...    читать дальше
.
27 июля 2017 года 09:58
На открытии возможен рост акций - ИК "Атон"
Аналитики ИК "Атон" прогнозируют, что в четверг российский рынок акций откроется небольшим повышением - около 0,5%.    читать дальше
.
27 июля 2017 года 09:53
Рубль может попытаться взять уровень 59 за доллар - "Открытие Брокер"
"Из важных макроэкономических событий в четверг можно отметить традиционный отчёт по первичным обращениям за пособием по безработице и отчёт по заказам на товары длительного пользования в США. В остальном день будет насыщен корпоративной отчётностью, и вряд ли инвесторы будут обращать много...    читать дальше
.
27 июля 2017 года 09:50
Brent близка к $51
Рынок акций США вырос в среду и обновил исторические максимумы. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг.    читать дальше
.
27 июля 2017 года 09:43
Можно рассчитывать на рост в направлении $54-54,50 и $52 за баррель Brent и WTI соответственно - TeleTrade
ечерние данные от Минэнерго США указали на снижение запасов нефти на 7,21 млн баррелей; на сокращение запасов бензина на 1,02 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,85 млн баррелей. После публикации этих данных эталонные марки Brent и WTI поднялись к уровням $51 и $49 за баррель...    читать дальше
.
27 июля 2017 года 09:36
Brent имеет потенциал для дальнейшего роста - eToro
На рынке "черного золота" по-прежнему преобладают оптимистичные настроения. Однако в среду котировки Brent решили "сделать паузу" и в течение дня демонстрировали небольшие коррективные сигналы, но удержались над уровнем 50 и к концу дня нашли в себе силы обосноваться на отметке 51. В моменте актив...    читать дальше
.
27 июля 2017 года 09:27
Если индекс ММВБ сможет удержаться хотя бы на текущих уровнях до конца месяца, рост будет продолжен и в августе - TeleTrade
"По итогам торгов среды индекс ММВБ укрепился до 1933,10 пунктов (0,49%), а индекс РТС поднялся к уровню 1020,60 пунктов (1,04%). Негатив от санкций был нивелирован ростом нефтяных котировок, хотя стоит отметить, что пока наш рынок не отыграл повышение нефти в полную силу. Вечерние данные от...    читать дальше
.
27 июля 2017 года 09:18
В условиях благоприятного внешнего фона индекс ММВБ способен продолжить подъем - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $50,9 за...    читать дальше
.
27 июля 2017 года 09:10
Утром возможно сохранение сравнительно оптимистичного настроя на рынке акций - ИФ "Олма"
егодня в начале торгов возможно сохранение сравнительно оптимистичного настроя на рынке акций, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Хотя повышение на рынке энергоносителей и приостановилось, цены на нефть Brent остаются заметно выше $50 за баррель, поддерживая интерес к российским...    читать дальше
.
27 июля 2017 года 09:02
Цены на нефть сейчас не могут сильно вырасти - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"В среду цены на нефть отреагировали ощутимым ростом на выход недельного отчета по объемам запасов нефти в США от Управления по энергетической информации (EIA) при Министерстве энергетики США. Падение объемов запасов нефти в США за прошлую неделю превысило ожидания (-7,2 млн баррелей за неделю по...    читать дальше
.
26 июля 2017 года 19:36
Рубль усилил рост к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти
Москва. 26 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль растет к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.