Рынок рублевых корпоративных бондов в четверг продолжит "топтание на месте"

Москва. 27 июля. Рынок рублевых корпоративных облигаций в четверг продолжит "топтание на месте" при низкой активности операций на фоне неизменности ставки Федрезерва США и ожиданий развязки ситуации с введением США новых антироссийских санкций, полагают эксперты.

Как заявил глава сенатского комитета по международным отношениям США Боб Коркер, Сенат пришел к соглашению по законопроекту о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР и готов будет после голосования представить его на подпись президенту.

Индексы в США в среду обновили максимумы благодаря хорошей корпоративной отчетности за прошедший квартал, а также подъему цен на нефть, медь и другие виды сырья.

Итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила базовую ставку в диапазоне 1-1,25% в соответствии с ожиданиями, также поддержали рост на рынках. При этом Федрезерв заявил, что планирует начать сокращение портфеля активов, объем которого после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, "относительно скоро" вместо прежней формулировки "в этом году".

Следом на решениях ФРС США растут в четверг рынки Азии, плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%). Золото подорожало до максимума за шесть недель на заявлениях ФРС, а доллар подешевел по отношению к большинству мировых валют.

Нефть в четверг стабилизировалась у максимумов с начала июня, достигнутых на данных о сокращении товарных запасов и объемов добычи в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 9:41 МСК в четверг составила $51,0 за баррель (-0,2% и +1,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $48,66 за баррель (-0,2% и +1,8% в среду).

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на 7,21 млн баррелей на минувшей неделе вместо прогнозировавшегося снижения на 3 млн баррелей. Кроме того, Минэнерго сообщило о снижении нефтедобычи на прошлой неделе на 19 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,41 млн б/с, и о повышении импорта нефти на 48 тыс. б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду осталась на уровне предыдущего дня и вновь оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,492 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,924 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций показали смешанную и маловыразительную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 июля не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день вырос всего на 0,03%, составив 519,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "О1 Пропертиз Финанс-01" (+0,26%), "ПКТ-02" (+0,25%) и "РЖД-17" (+0,19%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-17" (-0,3%), "Бинбанк БО-05" (-0,19%) и "Трансмашхолдинг ПБО-01" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) в среду полностью разместила биржевые облигации серий 001P-06 и 001Р-07 на общую сумму 266 млрд рублей. Сбор заявок на бонды серии 001P-06 объемом 90 млрд рублей и серии 001Р-07 на 176 млрд рублей прошел 21 июля. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена на уровне 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-7-го купонов. По выпускам предусмотрена оферта через 3,5 года. Купоны полугодовые. Срок обращения займов - 10 лет, облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 1,07 трлн рублей.

АО "Открытие холдинг" установило ставку 4-го купона биржевых облигаций серии БО-06 в размере 11,55% годовых. Размер выплаты по купону составит 28,8 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Бумаги объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 20 лет были размещены в октябре 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,94% годовых. Ставки 2-4-го купонов равнв значению ставки MosPrime Rate сроком 3 месяца плюс 2,35 процентного пункта. По облигациям выплачиваются квартальные купоны.

Абсолют-банк 15 августа проведет оферту по выкупу биржевых облигаций серии БО-05 объемом до 1 млрд рублей по цене 100% от номинала. Биржевые облигации 5-й серии объемом 5 млрд рублей банк разместил в апреле 2015 года, по выпуску 5-летних облигаций предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставка текущего купона - 10,5% годовых. В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций банка на 13,5 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.