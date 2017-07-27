Brent близка к $51

Рынок акций США вырос в среду и обновил исторические максимумы. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг.

Рынок акций США вырос в среду и обновил исторические максимумы благодаря хорошей корпоративной отчетности за прошедший квартал, а также подъему цен на нефть, медь и другие виды сырья.

Итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила базовую ставку в диапазоне 1-1,25% в соответствии с ожиданиями, также поддержали рост на рынках. При этом Федрезерв заявил, что планирует начать сокращение портфеля активов, объем которого после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, "относительно скоро" вместо прежней формулировки "в этом году".

"Главная мысль июльского коммюнике ФРС заключается в том, что ЦБ с высокой степенью вероятности объявит дату начала сокращения активов на балансе на сентябрьском заседании, но при этом ФРС обеспокоена инфляцией", - заявил главный экономист BNP Paribas по Северной Америке Пол Мортимер-Ли.

Продажи новых домов в США в июне 2017 года выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 610 тыс. домов в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Между тем в мае было продано 605 тыс. новостроек, а не 610 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,8% с ранее указанного уровня до 615 тыс.

Доллар подешевел в среду на 0,7% к евро и фунту и на 0,6% к иене.

Цены на нефть WTI с поставкой в сентябре поднялись в среду на $0,86 (1,8%), до $48,75 за баррель.

Курс ценных бумаг Boeing Co. взлетел на 9,9%, до рекорда, темпы повышения в долларовом выражении также были максимальными за все время наблюдений, в процентном - с октября 2008 года, пишет The Wall Street Journal. Компания улучшила прогноз годовой прибыли, кроме того, денежный поток во II квартале резко вырос, несмотря на снижение поставок самолетов заказчикам и выручки.

В среду Boeing стала главным фактором роста Dow Jones, ее положительный вклад составил 144 пункта, и если бы не он, индекс завершил бы торги в минусе. В этом году Boeing, акции которой подорожали на 50%, демонстрирует лучшие результаты среди всех 30 компаний, входящих в расчет Dow, на втором месте - Apple (+32,5%).

Капитализация Amazon.com Inc. впервые поднялась выше $500 млрд, компания завершила сессию с рыночной стоимостью более $503 млрд.

Котировки акций AT&T Inc. выросли на 5% на торгах в Нью-Йорке. Телекоммуникационная компания сообщила об увеличении числа абонентов во II квартале на 127 тыс., тогда как аналитики прогнозировали снижение на 22,7 тыс. Кроме того, прибыль AT&T была лучше ожиданий рынка.

Капитализация производителя робототехники IRobot Corp. подскочила на 21,2%. Выручка компании во II квартале была выше консенсус-прогноза. Кроме того, по данным источников, японская SoftBank приобрела пакет акций IRobot.

Рыночная стоимость AMD увеличилась на 4,6%, до максимума за 10 лет, поскольку аналитики улучшили рейтинги ее акций после сильной квартальной отчетности.

Coca-Cola Co. прибавила 1,1%. Прибыль компании во II квартале резко снизилась, но результат в расчете на акцию был лучше ожиданий Уолл-стрит.

Цена акций Ford Motor Co. опустилась на 1,9%, несмотря на превзошедшие результаты квартальные результаты и сильные годовые прогнозы.

Котировки акций сети ресторанов Chipotle Mexican Grill Inc. упали на 2,3% после ухудшения их рейтингов аналитиками различных инвестбанков, включая UBS. Компания ранее сообщила, что потеряла $1 млрд капитализации за пять сессий из-за того, что один из сотрудников ее ресторана в Вашингтоне пришел на работу больным и заразил норовирусом более 130 посетителей.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 26 июля вырос на 97,58 пункта (0,45%), до 21711,01 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 0,70 пункта (0,03%) - до 2477,83 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 10,57 пункта (0,16%) и составил 6422,75 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг вслед за новыми рекордами Уолл-стрит на решениях Федеральной резервной системы и квартальной отчетности компаний.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,1% и обновил максимум за 10 лет.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, более широкий индекс Topix - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,4%, индийский Sensex - 0,9%.

Гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite почти не изменился.

Рост ВВП Южной Кореи во II квартале замедлился до 0,6% с 1,1% в январе-марте - максимального повышения с 2015 года. В годовом выражении повышение составило 2,7%. Темпы изменения ВВП совпали с ожиданиями рынка.

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 1-1,25% в соответствии с ожиданиями. При этом Федрезерв заявил, что планирует начать сокращение портфеля активов, объем которого после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, "относительно скоро" вместо прежней формулировки "в этом году".

"Главная мысль июльского коммюнике ФРС заключается в том, что ЦБ с высокой степенью вероятности объявит дату начала сокращения активов на балансе на сентябрьском заседании, но при этом ФРС обеспокоена инфляцией", - заявил главный экономист BNP Paribas по Северной Америке Пол Мортимер-Ли.

Золото подорожало до максимума за шесть недель на заявлениях ФРС. Доллар подешевел по отношению к большинству мировых валют.

Цена акций Samsung Electronics поднялась на 1,5% после обнародования рекордных квартальных результатов.

Тайваньский индекс Taiex вырос на 0,9%, главным фактором стало повышение стоимости бумаг Hon Hai Precision (также известной как Foxconn) на 2,2%. Foxconn в среду объявила, что вложит $20 млрд в строительство нового завода по производству ЖК-дисплеев в Висконсине (США).

Курс ценных бумаг Nintendo подскочил на 7,5%, поскольку прибыль компании в апреле-июне превзошла ожидания рынка более чем вдвое. Акции Nintendo в четверг лидируют по объему торгов в Японии.

Китайские девелоперы сохраняют положительную динамику после сильной отчетности China Evergrande Group. Котировки акций Evergrande выросли на 4,8%, Sunac China Holdings - на 7,8%.

Рыночная стоимость проблемного сырьевого трейдера Noble Group рухнула почти на 50% на торгах в Сингапуре. После завершения торгов в среду компания предупредила, что зафиксирует чистый убыток по итогам второго квартала подряд. Это повысило опасения, что Noble не сможет избежать банкротства, отмечают эксперты. Noble также продаст большинство активов за пределами Азии, чтобы собрать деньги для погашения задолженности.

Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг после роста накануне до максимальных отметок с начала июня на данных о сокращении товарных запасов и объемов добычи в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК уменьшилась на 10 центов (0,20%) - до $50,87 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,12 (0,25%) - до $48,63 за баррель.

В среду Brent подорожала третью сессию подряд - на $0,77 (1,5%), до $50,97 за баррель, WTI - на $0,86 (1,8%), до $48,75 за баррель.

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на 7,21 млн баррелей на минувшей неделе вместо прогнозировавшегося снижения на 3 млн баррелей.

Кроме того, Минэнерго сообщило о снижении нефтедобычи на прошлой неделе на 19 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,41 млн б/с, и повышении импорта нефти на 48 тыс. б/с.

"Все считали, что цены на нефть останутся низкими. Но реальность такова, что в мире происходит множество других событий, особенно с точки зрения геополитических рисков. И из них складывается неопределенность будущих поставок нефти", - заявил CNBC старший рыночный аналитик RJO Futures Филип Стрейбле.

Он ожидает роста цены WTI до $53-55 за баррель, то есть на 9-13% с текущего уровня.

В числе факторов неопределенности для нефтяного рынка Ф.Стрейбле называет новые санкции США в отношении Ирана, дестабилизацию ситуации на Корейском полуострове и акции протеста в Венесуэле.