Если индекс ММВБ сможет удержаться хотя бы на текущих уровнях до конца месяца, рост будет продолжен и в августе - TeleTrade

"По итогам торгов среды индекс ММВБ укрепился до 1933,10 пунктов (0,49%), а индекс РТС поднялся к уровню 1020,60 пунктов (1,04%). Негатив от санкций был нивелирован ростом нефтяных котировок, хотя стоит отметить, что пока наш рынок не отыграл повышение нефти в полную силу. Вечерние данные от Минэнерго США указали на снижение запасов нефти на 7,21 млн баррелей; на сокращение запасов бензина на 1,02 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,85 млн баррелей. До окончания июля осталось ровно 3 торговых дня. По некоторым бумагам сигналы рост были образованы в июне, и по итогам июля важно эти сигналы сохранить. Некоторые бумаги присоединились к подъему позже. Если индексу ММВБ удастся удержаться хотя бы на текущих уровнях до конца месяца, восходящая коррекция будет продолжена и в августе", - полагает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.