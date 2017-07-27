Можно рассчитывать на рост в направлении $54-54,50 и $52 за баррель Brent и WTI соответственно - TeleTrade

Вечерние данные от Минэнерго США указали на снижение запасов нефти на 7,21 млн баррелей; на сокращение запасов бензина на 1,02 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,85 млн баррелей. После публикации этих данных эталонные марки Brent и WTI поднялись к уровням $51 и $49 за баррель соответственно. Теперь, считает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко, исходя из технической картины этих смесей, можно рассчитывать на их дальнейший рост в направлении $54-54,50 и $52 за баррель соответственно.