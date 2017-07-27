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27 июля 2017 года 09:36
Brent имеет потенциал для дальнейшего роста - eToro
На рынке "черного золота" по-прежнему преобладают оптимистичные настроения. Однако в среду котировки Brent решили "сделать паузу" и в течение дня демонстрировали небольшие коррективные сигналы, но удержались над уровнем 50 и к концу дня нашли в себе силы обосноваться на отметке 51. В моменте актив касался нового почти 2-месячного максимума на 51,18, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Накануне "быки" несколько убавили пыл, но общие настроения остаются позитивными. После "паузы" котировки могут возобновить восхождение при поддержке сигналов из США, указывающих на то, что американские сланцевые производители наконец ощутили воздействие низких цен и сбавили обороты. На прошлой неделе, по данным Минэнерго, запасы сырой нефти сократились на 7,2 млн баррелей. Что еще важнее, добыча упала на 0,2% или на 19 тыс. баррелей в сутки. Причем запасы снижаются уже 14 из последних 16 недель. Если еще и пятничные данные Baker Hughes снова отразят сокращение числа буровых, пусть и незначительное, это станет дополнительным катализатором для цен на углеводороды. "Однако в более долгосрочной перспективе снова возникает вопрос. Если котировки вернутся в более высокий диапазон, как быстро сланцевые компании нарастят активность и снова надавят на цены? С учетом постоянной работы сланцевиков над повышением эффективности бурения и добычи, а также сокращения производственных издержек, пожалуй, это произойдет довольно быстро. И тогда рынку снова придется уповать на ОПЕК, где экспортеры вряд ли пойдут на дополнительное сокращение объемов добычи. Пока же ожидаем продолжения подъема цен на сырьевых площадках. Помимо недавнего оптимизма со стороны ОПЕК и благоприятных сигналов из США, в пользу "бычьего" сценария по Brent говорит существенное ослабление позиций доллара США. Валюта, скорее всего, будет находиться под еще более сильным давлением после вчерашнего заседания ФРС, которое участники рынка восприняли скорее как "голубиное", - отмечает специалист eToro.
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27 июля 2017 года 11:14
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.27 июля 2017 года 09:50
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Можно рассчитывать на рост в направлении $54-54,50 и $52 за баррель Brent и WTI соответственно - TeleTrade
ечерние данные от Минэнерго США указали на снижение запасов нефти на 7,21 млн баррелей; на сокращение запасов бензина на 1,02 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,85 млн баррелей. После публикации этих данных эталонные марки Brent и WTI поднялись к уровням $51 и $49 за баррель... читать дальше
.27 июля 2017 года 09:27
Если индекс ММВБ сможет удержаться хотя бы на текущих уровнях до конца месяца, рост будет продолжен и в августе - TeleTrade
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.27 июля 2017 года 09:18
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $50,9 за... читать дальше
.27 июля 2017 года 09:10
егодня в начале торгов возможно сохранение сравнительно оптимистичного настроя на рынке акций, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Хотя повышение на рынке энергоносителей и приостановилось, цены на нефть Brent остаются заметно выше $50 за баррель, поддерживая интерес к российским... читать дальше
.27 июля 2017 года 09:02
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Москва. 26 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль растет к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти. читать дальше
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Рынок акций РФ в среду превысил 1930 пунктов по индексу ММВБ, тема санкций США к РФ воспринята нейтрально
Москва. 26 июля. Рынок акций РФ в среду превысил 1930 пунктов по индексу ММВБ на фоне подъема мировых фондовых площадок и раллирующей нефти благодаря сокращению запасов в США, тема новых антироссийских санкций США была воспринята нейтрально; продолжилось ралли электросетевых компаний. читать дальше
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