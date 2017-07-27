Утром возможно сохранение сравнительно оптимистичного настроя на рынке акций - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов возможно сохранение сравнительно оптимистичного настроя на рынке акций, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Хотя повышение на рынке энергоносителей и приостановилось, цены на нефть Brent остаются заметно выше $50 за баррель, поддерживая интерес к российским бумагам. Комментарий по итогам заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, несмотря на обещание скорого начала "нормализации" баланса (точный срок может быть назван уже в сентябре), не вызвал негативной реакции на рынках в целом – ФРС по-прежнему обеспокоена слабой инфляцией, что подразумевает осторожность в сокращении мер монетарного стимулирования. В течение дня повлиять на ход торгов может поток корпоративной отчетности (включая отчетность НЛМК по международным стандартам). На валютном рынке в начале торгов возможно ослабление доллара США в рамках реакции на итоги заседания ФРС с углублением коррекции вниз по паре доллар-рубль в направлении отметки 59.