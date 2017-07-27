Цены на нефть сейчас не могут сильно вырасти - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"В среду цены на нефть отреагировали ощутимым ростом на выход недельного отчета по объемам запасов нефти в США от Управления по энергетической информации (EIA) при Министерстве энергетики США. Падение объемов запасов нефти в США за прошлую неделю превысило ожидания (-7,2 млн баррелей за неделю по 21 июля против ожидавшихся -2,6 млн барр.) на фоне роста производства на НПЗ и падения объемов импорта, а также роста экспорта. Также упали объемы запасов бензина и дистиллятов. Добыча в Нигерии упала на этой неделе в связи с протечкой нефти, вынудившей Shell перекрыть трубопровод, по которому проходит около 180000 б/д экспортной нефти. Также ранее Нигерия согласилась ограничить или сократить добычу, когда она стабилизируется на уровне 1,8 млн б/д. Кроме того, в Венесуэле продолжаются политические противостояния между президентом Николасом Мадурой и оппозицией, которая начала двухдневную общенациональную забастовку с требованием к Мадуре отказаться от выборов, назначенных на выходные. США рассматривают введение финансовых санкций против страны, предусматривающих приостановку долларовых платежей за венесуэльскую нефть. Венесуэла входит в ОПЕК и добывает 2 млн баррелей нефти в день. Понятно, что цены на нефть сейчас не могут сильно вырасти, потому что немедленно последует ответ сланцевиков США в виде увеличения предложения, но снижение объемов запасов нефти в США дает надежду на то, что цены в ближайший месяц останутся в "боковом" диапазоне", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.