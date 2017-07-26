Рубль усилил рост к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Москва. 26 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль растет к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 59,7 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,43 руб./EUR1, опустившись на 29,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) сократилась на 23 копейки - до 64,08 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил подъем к доллару и евро на вечерних торгах среды благодаря уверенно дорожающей нефти. Котировки "черного золота" перешли к активному росту на данных о падении запасов и добычи этого топлива в США, при этом цена марки Brent в ходе сессии превышала отметку в $51 за баррель впервые с 1 июня. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК поднялась на 1,25% - до $50,99 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,5% - до $48,61 за баррель.

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на 7,21 млн баррелей на минувшей неделе вместо прогнозировавшегося снижения на 3 млн баррелей. Товарные запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 1,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов в Штатах снизились на 1,85 млн баррелей, бензина - на 1,02 млн баррелей. Кроме того, Минэнерго сообщило о снижении нефтедобычи на прошлой неделе на 19 тыс. баррелей в сутки, до 9,41 млн б/с, и повышении импорта нефти на 48 тыс. б/с. Спрос на бензин в США на прошлой неделе вырос на 0,7%, загруженность НПЗ - на 0,3 процентного пункта.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, курс рубля усилил рост после стабильных торгов в течение дня вслед за публикацией данных Минэнерго США по запасам. "Данные по запасам нефти от американского Минэнерго оказались просто феерические. Все показатели упали, и, несмотря на то, что нефть уже явно локально перекуплена, она продолжает дорожать. Тем не менее объемы торгов крайне незначительные, особенно в сравнении со вчерашним днем. Рынок ждет результатов заседания ФРС США, которые станут известны вечером в среду, а также итогов заседания ЦБ РФ в пятницу", - подчеркнул А.Карпов.

"Позиции рубля поддерживаются и котировками нефти, закрепившимися выше $50 за баррель по марке Brent вслед за положительной для рынка статистикой о сокращении запасов нефти в США. Для окончательной стабилизации внешнего фона не хватает пока итогов заседания ФРС. В том случае, если американский регулятор не преподнесет сюрпризов, сохранит ставку и не ужесточит риторику, ситуация на внешних финансовых рынках будет весьма подходящей для дальнейшего смягчения процентной политики российского ЦБ", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В очередной раз на стороне нефти оказываются данные от Минэнерго США, которые продемонстрировали существенное сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов, а также стагнацию роста сланцевого производства в Штатах. Полагаем, что нефть до конца недели не подвергнется ощутимым распродажам и в случае наличия умеренно позитивного новостного фона сможет остаться в ценовом диапазоне $50-52 за баррель Brent. У курса рубля до конца недели может появиться возможность вырасти по отношению к доллару", - считает аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 27 июля на 9,17 копейки, до 59,91 руб./$1, и опустил курс евро на 1,89 копейки, до 69,68 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 2,49 копейки по отношению ко вторнику и составил 59,9095 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды опустился на 3,71 копейки по отношению к 25 июля и составил 59,881 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 362,827 млн, из которых $1 млрд 019,722 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 343,105 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 6,74 копейки ко вторнику - до 69,6928 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды опустился на 22,02 копейки по отношению к 25 июля и составил 69,6791 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR450,853 млн, из которых EUR217,137 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR233,716 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) повысились в среду в сравнении с предыдущим торговым днем, среднесрочные ставки (1-6 месяцев) остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 9,21% годовых, ставка на семидневный срок - на 2 б.п., также до 9,21% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,22%, 9,2% и 9,07% годовых соответственно.

"Налоговый период завершается в пятницу (уплата налога на прибыль) и потребует около 260 млрд рублей. Такая сумма вряд ли окажет заметное влияние на денежный рынок, поэтому уровень ликвидности и ставки должны остаться без изменений в ближайшие дни", - считает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.