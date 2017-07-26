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Рынок акций РФ в среду превысил 1930 пунктов по индексу ММВБ, тема санкций США к РФ воспринята нейтрально

Москва. 26 июля. Рынок акций РФ в среду превысил 1930 пунктов по индексу ММВБ на фоне подъема мировых фондовых площадок и раллирующей нефти благодаря сокращению запасов в США, тема новых антироссийских санкций США была воспринята нейтрально; продолжилось ралли электросетевых компаний.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1933,1 пункта (+0,5%, максимум дня - 1938,52 пункта), индекс РТС - 1020,6 пункта (+1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5%.

Доллар просел до 59,64 рубля (-0,23 рубля).

Палата представителей Конгресса США накануне проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, которые призваны наказать Москву за якобы имевшее место вмешательство в президентские выборы. Президент США Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal сказал, что пока не решил, подпишет ли он этот закон.

В росте лидировали рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,6% и +5% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%).

Подешевели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).

В Азии в среду динамика индексов оказалась разнополярной (выросла Япония, просел Китай), но продолжился подъем в Европе (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,2-0,6%), плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,1%), дорожает нефть.

Нефть подогрела статистика по запасам сырья в США. По данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы нефти упали на 10,2 млн баррелей, что в 4 раза превысило прогнозы снижения. Вышедшая вечером в среду статистика Минэнерго США подтвердила эту динамику - резервы нефти на прошлой неделе упали на 7,2 млн баррелей при прогнозах снижения на 3 млн баррелей.

Кроме того, Минэнерго сообщило о снижении нефтедобычи на прошлой неделе на 19 тыс. б/с (до 9,41 млн б/с), о росте спроса на бензин на 0,7% и о повышении загруженности НПЗ.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $51,01 за баррель (+1,3% и +3,3% во вторник), сентябрьская цена WTI - $48,64 за баррель (+1,6% и +3,3% накануне).

Вечером в 21:00 МСК будут обнародованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Большинство аналитиков и экономистов ожидает, что Федрезерв не станет менять целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate). В настоящее время ставка находится в диапазоне 1-1,25% годовых после повышения на 25 базисных пунктов в прошлом месяце.

При этом эксперты будут ждать от ФРС сигналов о том, когда Центробанк намерен приступить к сокращению объема активов на балансе.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, рост нефти подогрели планы Саудовской Аравии по уменьшению экспорта сырья, обсуждение возможного продления соглашения ОПЕК+ за горизонт 1 марта 2018 года, а также оценки API по запасам нефти в США. Данные Минэнерго США показали сокращение запасов, а это значит, что текущие резервы нефти в США становятся ниже прошлогодних и их сокращение в текущем году получается все более убедительным.

После принятия Палатой представителей Конгресса США пакета санкций по отношению к России предстоит еще рассмотрение законопроекта в Сенате и утверждение президентом страны. Но вопрос о санкциях становится все более предрешенным. Распространение воздействия на взаимодействующие с Россией европейские компании будет открывать дорогу для торможения реализации проекта "Северный поток 2". Целью всего этого является намерение США поставлять свой более дорогой сжиженный газ в Европу.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, рубль сохраняет устойчивость, несмотря на принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта об ужесточении санкций против России.

Баррель Brent торгуется выше психологической отметки $50 на новостях о резком сокращении запасов в США. Кроме того, рынки позитивно отреагировали на заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности королевства снизить в августе экспорт нефти на 1 млн б/с.

Итоги заседания ФРС позволят оценить готовность регулятора к очередному повышению ставки в текущем году. Неопределенность усиливают откровенно слабые данные по инфляции.

Решение Конгресса США не оставляет возможности для нормализации двусторонних отношений между США и РФ на обозримую перспективу, о чем заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В то же время, по сообщению Белого дома, президент Д.Трамп еще не решил, что подпишет законопроект.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, основным фактором поддержки рынка акций является нефть, а скромные попытки рубля укрепиться негативно влияли на бумаги металлургов.

"Распадская" (MOEX: RASP) (+5,8%) сообщила о росте добычи угля в I полугодии на 6%, "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%) сократила прибыль в I полугодии в 8,85 раза (до 4,1 млрд рублей) при снижении выручки на 9,3% (до 18,8 млрд рублей), "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) (-0,2%) снизил прибыль во II квартале на 92,9% (в I полугодии - на 54,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,2%) увеличила прибыль по РСБУ в I полугодии на 21,5% (до 4,583 млрд рублей).

Сектор акций нефтяных компаний выглядел неуверенно даже на фоне нефти выше $50 за баррель Brent, так как новые ограничительные меры американских законодателей непосредственно касаются российских энергетических проектов ("Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Роснефть").

Эффект новостей из Вашингтона постепенно проходит, главные новости теперь ожидаются от Федрезерва. Если члены Комитета по операциям на открытом рынке снизят прогнозы повышения ставки, то слабый доллар поддержит все рискованные активы. Что же касается непосредственно российских акций, то позитивным является то, что Еврокомиссия уже выразила обеспокоенность новыми мерами США против РФ, а также готовность защищать интересы европейских компаний.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, акции "НОВАТЭКа" (-0,2%) не отреагировали на слабый отчет за первое полугодие (прибыль упала на 54% в годовом выражении), поскольку основное влияние на ухудшение показателей прибыли оказал эффект от продажи 9,9%-ной доли в "Ямал СПГ" в первом квартале прошлого года.

Бумаги "Газпрома" (+0,5%), как и весь российский рынок, не отреагировали на неизбежное ужесточение санкций со стороны США. Котировки бумаг "Газпрома" получили небольшую поддержку на фоне недавних заявлений рейтингового агентства Fitch, по мнению которого санкции США могут оказать умеренно позитивное влияние на концерн.

Общий настрой на рынке нефти продолжает улучшаться, что является подспорьем как для фондовых индексов, так и для рубля, который не желает уступать позиции.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк, активность на рынках низкая в разгар сезона отпусков, если не произойдет чего-то экстраординарного, на оживление рынков стоит рассчитывать не раньше второй половины августа.

Но низкая активность не означает отсутствие новостей. На текущей неделе состоятся заседания ФРС и ЦБ РФ (скорее всего, центральные банки возьмут паузу и не будут совершать каких-либо действий), для рынков важны комментарии регуляторов. В базовом сценарии рынок сейчас ожидает довольно мягкий комментарий от главы ФРС Дж.Йеллен, но с учетом сильных данных по индексу потребительских ожиданий (он вновь вернулся к максимуму в 121 пункт) ситуация может изменится.

Актуальной темой остаются политические новости из США. Принятый парламентом проект новых санкций в отношении ряда стран (в том числе России) теперь отправляется на подпись к президенту Д.Трампу. По большей части риски новых санкций уже заложены в цены бумаг, поэтому если Д.Трамп наложит вето на законопроект, спрос на российские активы может возрасти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в росте лидировали акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+22,4% и +39,6% "префы"), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+34,8%), СК "Южурал-АСКО" (+15,5%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+7,6%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+7,5%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+6,2%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+6,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+5,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4,9%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+4,8%).

Подешевели бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-6,2%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,6%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,7%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,184 млрд руб. (из них 6,873 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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