Цены евробондов РФ немного корректируются вверх после снижения начала недели

Москва. 26 июля. Котировки большинства российских еврооблигаций в среду незначительно повышаются, корректируясь после снижения в начале недели на ожиданиях решения Конгресса США по расширению антироссийских санкций, а также на фоне небольшого подъема в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) перед завершением двухдневного заседания ФРС.

Единственный выпуск, который практически стабилен в среду, - это евробонды с погашением в 2030 году: их цена к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 25 июля всего на 1 базисный пункт и составила 120,13% от номинала, что соответствует доходности 2,18% годовых (повышение на 1 базисный пункт).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК повысилась относительно итогов 25 июля на 2 базисных пункта, составив 101,1% от номинала. Их доходность опустилась на 2 базисных пункта по отношению к предыдущему дню и составила 1,52% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился на 1 базисный пункт и составил 66 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 83 базисных пункта - до 113,24% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 4,97% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 66 базисных пунктов - до 109,49% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 4,95% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году повысились в цене на 9 базисных пунктов - до 104,69% от номинала (доходность сократилась на 1 пункт - до 4,11% годовых), с погашением в 2023 году - на 39 базисных пунктов, до 107,93% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов - до 3,43% годовых).

"Торги на рынке государственных еврооблигаций проходят в спокойном режиме. В рамках небольшой коррекции цены евробондов немного выросли после снижения в начале недели. Рынок ждал решения американских законодателей по поводу расширения антироссийских санкций, и после того, как голосование завершилось, на рынке возобновились небольшие покупки. Никаких специфических новостей, за исключением санкций, не было, активность на рынке довольно низкая. Участники торгов ждут решения ФРС по ставке, которое может отразиться на рынке российских евробондов уже позднее, в четверг", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.