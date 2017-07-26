Курс доллара, скорее всего, будет находиться в диапазоне 59-60 рублей - Бинбанк

"У курса рубля до конца недели может появиться возможность вырасти по отношению к доллару: часть участников финансового рынка рассчитывает на то, что ФРС США по итогам сегодняшнего заседания укажет на приближение момента начала сокращения баланса, в то время как в предыдущем пресс-релизе использовалась более широкая формулировка ("в этом году"). Однако с учетом пристального внимания регулятора к инфляционным процессам более вероятным представляется отсутствие существенных изменений в комментариях ФРС к решению о сохранении процентной ставки. Поддерживать рубль будут также улучшение ситуации на нефтяном рынке и стабилизация уровня геополитических рисков, в результате курс доллара, вероятнее всего, будет находиться в диапазоне 59-60 рублей", - отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.