USD/RUB может "скатиться" к 59 в течение ближайших суток - ГК "Форекс Клуб"

"Если Brent сможет закрепиться выше 50 долларов/баррель, это скажет о потенциале роста рубля. Вчерашние данные Американского института нефти порадовали: запасы сократились на 10,2 млн баррелей. Сегодня отчет Минэнерго США показал снижение объемов сразу на 7,2 млн против прогноза -2,6 млн баррелей. Пока все складывается для дальнейшего роста Brent, а с ней и рубля. USD/RUB может "скатиться" к 59 в течение ближайших суток", полагает старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.