На второе полугодие ожидаем среднюю цену на уровне в $48 за баррель Brent - УК "Альфа-Капитал"

"Цены на нефть марки Brent тестируют отметку в $50 за баррель. Поддержку рынок получает от данных по запасам нефти в США. Снижение запасов ниже уровней 2016 года является хорошим сигналом для инвесторов, ведь это было основной целью участников соглашения ОПЕК+. Причем это происходит на фоне роста добычи нефти в США до 9,43 млн баррелей в день. Рост добычи отмечается не только в США, но и в Канаде и Бразилии. Не менее сильным фактором являются итоги встречи ОПЕК+ в Санкт-Петербурге. Квоты и их распределение осталось без изменения, но важнее были разговоры о потенциальном контроле экспорта. Данный момент является ключевым, ведь снижение экспорта было медленнее, чем объемов добычи нефти. Второе полугодие может привнести свои негативные сюрпризы. Добыча в странах вне соглашения продолжит расти по инерции, что будет оказывать всё большее давление на цены. Впрочем, сейчас мы наблюдаем стабилизацию количества активных буровых установок, а это негативно сказывается на ожиданиях по росту объемов добычи. Но тут стоит учитывать бурный рост количества пробуренных, но не освоенных скважин, а они могут привести к продолжению роста добычи в США при снижении количества действующих буровых установок. В целом на второе полугодие мы ожидаем среднюю цену на уровне в $48 за баррель", - указывает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.