Рубль слабо растет к бивалютной корзине на фоне замедления темпов подъема цен на нефть

Москва. 26 июля. Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль лишь слегка растет к бивалютной корзине на фоне замедления темпов подъема нефтяных цен.

Курс доллара США составил 59,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,65 руб./EUR1, опустившись на 8 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) отступила на 6,6 копейки - до 64,24 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 27 июля на 9,17 копейки, до 59,91 руб./$1, и опустил курс евро на 1,89 копейки, до 69,68 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка повышается к доллару и евро на дневных торгах в среду на фоне замедления темпов роста цен на нефть. Участники торгов отыграли принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта о расширении санкций против России и ждут результатов решения ФРС США по базовой ставке, которые станут известны в 21:00 МСК.

Котировки "черного золота" продолжают подниматься после скачка накануне на данных о снижении запасов топлива в США. Днем ранее обе нефтяные марки подорожали более чем на 3% и в настоящее время торгуются на максимальных отметках за 7 недель на данных Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели рухнули на 10,2 млн баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК поднялась на 0,75% - до $50,74 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,02% - до $48,33 за баррель. Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду в 17:30 МСК, и эксперты в среднем ожидают снижения запасов нефти на 3 млн баррелей.

"Рубль сохраняет устойчивость, несмотря на негативный внешний фон после принятия Палатой представителей Конгресса США законопроекта об ужесточении санкций против Москвы. Поддержку российской валюте оказывает дорожающая нефть. Внимание игроков приковано к заседанию ФРС, итоги которого позволят оценить готовность регулятора к очередному повышению ставки в текущем году. Неопределенность усиливают откровенно слабые данные по инфляции", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"В среду завершится двухдневное заседание ФРС США, которое может определить вектор движения валют развивающихся рынков на ближайшие дни. Сильная реакция в валютах развивающихся рынков на выступление главы ЕЦБ Марио Драги на форуме в Португалии в конце июня и выступление главы ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом в середине июля демонстрирует, насколько значимым для этих валют является дальнейший монетарный курс ведущих мировых центробанков. Возможность перехода к сокращению баланса ФРС является важнейшим фактором риска для валют развивающихся рынков в ближайшие месяцы", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"Риски утверждения новых санкций США в отношении РФ с их принятием в нижней палате парламента возрастают. В то же время сам перечень новых ограничительных мер выглядит мягче, чем предполагали инвесторы. Формально, кроме сигналов значительного ухудшения отношений между РФ и США, поводов для резкого ухода нерезидентов с российских торговых пплощадок новые санкции не дают. Создаваемые трудности для реализации ряда сырьевых инфраструктурных проектов слабо волнуют тех, кто зарабатывает на операциях carry trade. Для них это лишь повод рассчитывать на то, что повышенная доходность по рублевым активам сохранится в более длительном промежутке времени", - полагает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) повысились в среду в сравнении с предыдущим торговым днем, среднесрочные ставки (1-6 месяцев) остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 9,21% годовых, ставка на семидневный срок - на 2 б.п., также до 9,21% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,22%, 9,2% и 9,07% годовых соответственно.

"Налоговый период завершается в пятницу (уплата налога на прибыль) и потребует около 260 млрд рублей. Такая сумма вряд ли окажет заметное влияние на денежный рынок, поэтому уровень ликвидности и ставки должны остаться без изменений в ближайшие дни", - считает В.Евстифеев.