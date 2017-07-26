Доллар не ждет "ястребиных" сюрпризов от Федрезерва - eToro

"Сегодня американская валюта демонстрирует невнятную динамику. Игроки не торопятся с покупками. USD не ждет, что сегодня Федрезерв объявит о начале сокращения баланса, это произойдет скорее на сентябрьском заседании. Скорее всего, регулятор оставит оценку экономических перспектив неизменной, но если проявит более осторожный настрой в отношении инфляции, которая не показывает желаемых темпов роста, игроки могут воспринять это как к сигнал к продажам доллара и снижению вероятность еще одного акта ужесточения монетарной политики в этом году", - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.