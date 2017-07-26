Возобновление покупки нефти станет подспорьем для "бенчмарков" - InstaForex

"Нефть подверглась частичной фиксации прибыли после ралли накануне, и это ограничивает потенциал роста российских индексов. Тем не менее, общий настрой на рынке нефти продолжает улучшаться, и, если в ближайшее время покупки актива возобновятся, это станет подспорьем как для "бенчмарков", так и для рубля, который не желает уступать позиции, но и на рост не решается", – отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.