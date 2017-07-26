Citi снизил рейтинг ADS Qiwi до "держать" в связи с ростом котировок

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Citi повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с 1280 рублей до 1400 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

Аналитики Citi повысили прогнозную стоимость ADS Qiwi с учетом последних результатов Qiwi, а также в связи с включением в модель оценки компании ее нового проекта "Совесть".

В то же время эксперты понизили рекомендацию для ADS Qiwi до "держать", так как они с начала года подрожали на 57% в рублевом выражении, став по динамике котировок за период с начала 2016 года, когда они показывали наихудшую динамику, самыми лучшими среди всех бумаг компаний РФ, анализируемых Citi.

Как считают аналитики Citi, ADS Qiwi в настоящее время справедливо оцениваются рынком, что соответствует рекомендации "держать". Однако эксперты отмечают риски, связанные с проектом "Совесть", которые повышают неопределенность относительно перспектив Qiwi.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 1133,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 1220,4 рубля за штуку.