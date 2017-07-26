Текущие настроения на фондовом рынке сохранятся до закрытия основной сессии - ИК "ФИНАМ"

"Первую половину дня оба российских биржевых индекса завершили ростом в пределах 0,3%. В целом ситуация на зарубежных площадках сегодня тоже спокойная, индексы торгуются в лёгком "плюсе" в пределах 0,3%. Американские биржевые индексы вчера вновь обновили свои исторические максимумы, при этом сегодня фьючерсы торгуются в положительной зоне. Из отдельных российских историй стоит выделить акции НЛМК, рост почти на 2%, такой же рост наблюдается в акциях "Распадской" и "Магнита", плюс "широким фронтом" растёт весь сектор электроэнергетики. Акции "Роснефти" и "Лукойла" продолжают выглядеть "хуже рынка", сегодня падение в пределах 0,5%. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока пытается удержать уровень поддержки вблизи отметки 1920 пунктов, но крупных покупок на рынке не видно. Как только этот уровень будет пробит вниз, так сразу откроется дорога для дальнейшего снижения вплоть до отметки 1800 пунктов. Итоги заседания ФРС сегодня станут известны только в 21:00 мск, поэтому текущие настроения на фондовых рынках Европы и России сохранятся до закрытия основной сессии", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.