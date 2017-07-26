Активность участников фондовых торгов будет низкой - Dukascopy Bank SA

"Несмотря на утверждение нового пакета санкций против российских компаний в Палате представителей США, российские индексы акций начали торговую сессию среды с умеренного роста. Поддержку им оказало резкое повышение цен на нефть марки Brent, которые на фоне резкого сокращения запасов сырой нефти в США за минувшее сутки выросли на 4% - до $50,6 за баррель. Таким образом, индекс ММВБ в первую половину сегодняшней торговой сессии прибавил 0,3%, поднявшись до 1930 пунктов. На аналогичную величину вырос и индекс РТС, несмотря на ослабление курса рубля против доллара на 13 копеек. Во второй половине дня в Штатах будет опубликована официальная статистика по производству нефти на прошлой неделе. Если Минэнерго США сообщит о небольшом снижении запасов, то нефтяные контакты начнут дешеветь. В целом же активность инвесторов сегодня будет низкой, так как участники торгов находятся в ожидании итогов заседания FOMC", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.