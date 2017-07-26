Краткосрочные ориентиры по Brent смещаются на $49-51 - "Нордеа Банк"

"Рынок нефти находится на подъеме с тех пор, как мониторинговая встреча по сделке ОПЕК+ достаточно оптимистично оценила перспективы сделки и выразила уверенность в единстве подхода к балансировке рынка, более того, своего рода "вишенкой на торте" стала идея контролировать экспортные данные. Однако пока не до конца ясно, как будет контролироваться экспорт, и что более важно, какие рычаги использовать в качестве стимулов/побудительной меры по отношению к тем, кто не исполняет договоренности. Пока же отраслевые данные из США о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов подогревают позитив. Сегодня фокус на итоги заседания ФРС (дальнейшую динамику USD), а также статистику от Минэнерго США. Краткосрочные ориентиры по Brent смещаются на $49-51", - указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.