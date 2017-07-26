Рынок акций РФ утром превысил 1930 пунктов по ММВБ на фоне подъема нефти и Европы, растут сетевые компании

Москва. 26 июля. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за раллирующей нефтью и фондовой Европой, реакция на принятие Конгрессом США законопроекта о дополнительных санкциях в отношении России оказалась нейтральной, поскольку такое развитие событий было отыграно ранее; индекс ММВБ превысил 1930 пунктов, при этом продолжился рост бумаг электросетевых компаний.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1932,85 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1016,78 пункта (+0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подросли в пределах 1%.

Доллар стоит 59,9 рубля (+0,03 рубля).

Палата представителей Конгресса США накануне проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, которые призваны наказать Москву за якобы имевшее место вмешательство в президентские выборы. Президент США Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal сказал, что пока не решил, подпишет ли он этот закон.

В росте лидируют рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,7%).

Подешевели бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Россетей" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник обновили исторические максимумы на фоне сильной квартальной отчетности ряда крупных компаний, а также роста нефти.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в июле вырос до 121,1 пункта (максимум с марта), при прогнозах снижения до 116,9 пункта.

В Азии в среду динамика индексов оказалась разнополярной (выросла Япония, просел Китай), но продолжился подъем в Европе (FTSE, CAC40, DAX прибвляют 0,4-0,6%) и дорожает нефть, несмотря на укрепление доллара к мировым валютам.

Итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) будут обнародованы в 21:00 МСК. Большинство аналитиков и экономистов ожидает, что Федрезерв не станет менять целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate). В настоящее время ставка находится в диапазоне 1-1,25% годовых после повышения на 25 базисных пунктов в прошлом месяце.

При этом эксперты будут ждать от ФРС сигналов о том, когда Центробанк намерен приступить к сокращению объема активов на балансе.

Нефть подогрета статистикой Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 10,2 млн баррелей (в 4 раза превысило прогнозы снижения). В среду выйдет также отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране (17:30 МСК).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $50,78 за баррель (+0,8% и +3,3% во вторник), сентябрьская цена WTI - $48,42 за баррель (+1,1% и +3,3% накануне).

Росту цен на нефть во вторник также способствовало заявление главы Минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, что с 1 августа страна ограничит экспорт нефти объемом в 6,6 млн баррелей - на 1 млн баррелей меньше, чем годом ранее.

Кроме того, стало известно, что Нигерия, освобожденная от участия в соглашении о сокращении производства нефти, готова ограничить добычу уровнем в 1,8 млн баррелей в сутки. Согласно последним данным ОПЕК, в настоящее время добыча нефти в Нигерии составляет порядка 1,64 млн б/с.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефть превысила $50 за баррель Brent на фоне новых договоренностей по сокращению экспорта и добычи некоторых стран. Далее на рынки повлияют данные по запасам сырья в США и решение ФРС по процентной ставке.

Российский фондовый рынок не остался в стороне от позитивной динамики мировых площадок, индекс РТС по итогам дня может прибавить в пределах 1%. Хотя слабый рост отечественной экономики, ослабление рубля и проблемы с банком "Югра" продолжают давить на котировки акций.

По оценкам аналитиков ФГ "БКС", раллирующая нефть нивелирует негативное влияние новостей из Конгресса США, где ожидаемо был одобрен законопроект, предполагающий расширение санкций против России. Документ поступит на голосование в Сенат (даты пока нет), однако может претерпеть ряд изменений с учетом возражений со стороны ЕС и американских компаний. Заседание ФРС вряд ли преподнесет сюрприз - консенсус рынка не предполагает повышения ставки на этот раз, также не запланирована и пресс-конференция.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов отмечает рост цен на цветные металлы после заявлений президента Филиппин Родриго Дутерте о возможности обложить огромными налогами горнодобывающий сектор страны или даже полностью закрыть его из-за плохой экологической ситуации вокруг добычи полезных ископаемых.

Начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов полагает, что главной темой на российском рынке пока остается ситуация вокруг санкций США, которые были практически единогласно одобрены палатой представителей, и теперь практически нет сомнений, что президенту Д.Трампу придется их утвердить.

Потенциально наиболее чувствительны эти санкции для "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), хотя акции компании пока этот факт в целом игнорируют. Законопроект дает право президенту США ввести санкции против банков, компаний и физлиц, которые инвестируют в строительство Россией трубопроводов на сумму больше $1 млн, что де-факто полностью запрещает иностранное финансирование всех проектов "Газпрома", включая "Силу Сибири", "Турецкий поток" и Nord Stream 2. Это конечно не означает, что трубопроводные проекты "Газпрома" будут заморожены, но концерну придется напрячься, чтобы обеспечить их финансирование, и не исключено, что придется обратиться за господдержкой.

Кроме того, программа капитальных вложений самого "Газпрома" может существенно возрасти, это, скорее всего, мало обрадует акционеров компании, к тому же, может привести к ограничению дивидендных выплат, считает С.Суверов.

По мнению ведущего аналитика Amarkets Артема Деева, Саудовская Аравия, заявив о сокращении экспорта нефти в августе до 6,6 млн б/с (на 1 млн б/с меньше, чем годом ранее), скорее хитрит, поскольку летом всегда снижает поставки на фоне роста внутреннего спроса. Кроме того, по расчетам некоторых экспертов, ограничение экспорта до 6,6 млн б/с все равно будет недостаточным для компенсации потенциального увеличения добычи в Ливии и Нигерии.

Между тем, Нигерия, которая была освобождена от заключенного в конце прошлого года соглашения по сокращению производства, пообещала сохранить ежедневную добычу на уровне 1,8 млн б/с. Последние данные свидетельствуют о том, что в стране добывается 1,64 млн б/с. В целом, ОПЕК продолжает оставаться в ловушке избыточного предложения, рост которого опережает спрос. Ее основная причина - неспособность Ближнего Востока повлиять на отдельные регионы, рост добычи нефти в которых продолжает обновлять многомесячные максимумы.

Что касается статистики Минэнерго США, то еще одна неделя роста нефтепроизводства в Штатах вполне способна вернуть актив Brent ниже отметки $50 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду выросли акции "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+7%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+5,6%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,9%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+3,1%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+2,6%),"Распадской" (MOEX: RASP) (+2,5%).

Подешевели бумаги "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,6%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-0,9%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,953 млрд руб. (из них 1,453 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).