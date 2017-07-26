MSCI может добавить X5 в MSCI Russia Index в ноябре 2018г - "ВТБ Капитал"

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MSCI может добавить X5 в MSCI Russia Index в рамках ноябрьской ребалансировки в 2018 году в случае получения листинга для глобальных депозитарных расписок (GDR) компании на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), говорится в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

Как сообщалось, планы листинга X5 Retail Group в России, обсуждавшиеся с разной степенью интенсивности более десяти лет, вновь на повестке дня. Компания в августе может принять решение о листинге депозитарных расписок на "Московской бирже".

В настоящее время GDR Х5 торгуются на Лондонской бирже.

"MSCI классифицирует Х5 как российскую компанию. Однако для того, чтобы получить шанс на включение в индекс MSCI Russia, Х5 или должна быть зарегистрирована в РФ (она зарегистрирована в Голландии) или ее бумаги должны быть ликвидны и иметь листинг на "Мосбирже". Приемлемая в терминах MSCI ликвидность: Annualised Traded Value Ratio (отношение объема торгов, усредненного по методологии MSCI к капитализации компании с поправкой на коэффициент FIF) должен быть не менее 15%", - говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Таким образом, по оценкам И.Питерского, для того чтобы попасть в расчетную базу индекса MSCI Russia в ноябре 2018 года, в течение года, который заканчивается 28 сентября 2018 года, объем торгов GDR Х5 на "Московской бирже" должен составлять 15% от рыночной капитализации скорректированной на оценку FIF компании. "Если предположить, что MSCI оценит FIF Х5 на уровне 0,4, то медианный дневной объем торгов GDR Х5 должен составлять около $2,5 млн на "Московской бирже", - пишет эксперт.

Как полагает И.Питерский, если GDR Х5 будут включены в MSCI Russia Index, их вес в индексе MSCI Russia Standard может составить 2,7%, а в индексе MSCI Russia 10/40 - 4,5%. Приток капитала в эти бумаги со стороны пассивных инвесторов после включения в MSCI Russia Index может составить более $300 млн.